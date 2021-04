Koserow

Die Pläne eines Investors, unweit des Kreisels und der Firma Inselküche einen großen Vollsortimenter-Markt mit nahezu 2000 Quadratmetern Verkaufsfläche errichten zu wollen, stoßen im Ort auf heftigen Widerstand. Unter den Anwohnern am Kölpinseer Weg / Räuberkuhle hat sich dazu eine Bürgerinitiative (BI) gegründet, für die am Mittwochabend im Koserower Jugendclub Kerstin Rupp die Sorgen, Bedenken und Ängste formulierte.

Sie reichen von drohenden Staub-, Abgas- und Lärmemissionen sowie Erderschütterungen über Belastungen durch noch mehr Verkehr und Gewerbe und die Wertminderung der Grundstücke und Häuser bis zu wachsenden Gefahren für Kinder im öffentlichen Raum. „Wir sind nicht gegen einen zweiten Markt in Koserow, aber strikt gegen dessen Überdimensionierung und diesen Standort direkt neben unseren Wohnhäusern“, so Rupp vor rund 40 Zuhörern, darunter etliche Gemeindevertreter und Bürgermeister sowie Amtsvorsteher René König (parteilos).

Das Naheliegende muss nicht das Beste sein

Achim Dreischmeier vom gleichnamigen Planungs- und Architekturbüro in der Siemensstraße teilt nicht nur diese Bedenken, sondern kam der Bitte der BI nach und zeigte Alternativvarianten auf. „Nicht das Einfachste und Naheliegende muss immer das Beste sein. Andere Lösungen kosten zwar unter Umständen mehr Zeit, Mühe und Geld, können aber – langfristig und was Koserow als charmantes Ostseebad betrifft – durchaus besser und wirksamer sein“, stellte er seinem Vortrag voran.

Mit Blick auf bereits vorhandene Märkte in den Bernsteinbädern und die ohnehin angespannte Situation am und rund um den Kreisverkehr beleuchtete Dreischmeier daher zwei andere geeignete Standorte. Es handelt sich dabei zum einen um den jetzigen Parkplatz unweit der Seebrücke, an den Torflöchern. Und zum zweiten um die Freifläche an der Förster-Schrödter-Straße, auf der sich vor vielen Jahren schon einmal ein Einkaufsmarkt befunden hatte.

So sollte der Markt an der Koserower Seebrücke aussehen. Quelle: Architekturbüro Dreischmeyer

Standort an der Förster-Schrödter-Straße?

Für die Schrödterstraße sprechen unter anderem die zentrale Ortslage, Erweiterungsmöglichkeiten für den bereits vorhandenen Kinderspielplatz plus noch mehr Grün und die Chance, den Markt mit einer Modelleisenbahn (eventuell auf dem Dach des Neubaus) zu kombinieren. Zudem wäre er für viele ältere Koserower Einwohner sowie innerorts logierende Urlauber fußläufig gut erreichbar. Kundenparkplätze wären problemlos einzurichten, und ein Stückchen mehr urbane Fläche entstünde mitten im Ort.

An den Torflöchern müssten hingegen wegen der direkten Waldangrenzung zwar mit dem Forstamt Verhandlungen geführt werden, doch sei man bei dieser Behörde beispielsweise in Sachen Kurplatzmodernisierung bereits auf Kompromissbereitschaft gestoßen. Die Planer können sich hier ferner auch die Integration von einigen kleinen Läden (etwa für hochwertige Strandutensilien) sowie eine Wohnbebauung im Obergeschoss oder ein Parkdeck über dem Markt vorstellen.

Eigenheime am Ortseingang

Als dritte Variante – und zwar an der jetzt geplanten Stelle des Ortseinganges – schlägt Dreischmeier vor, vom Investor zwei Wohn- und Geschäftshäuser mit 24 Wohneinheiten errichten zu lassen und die übrige Fläche für Eigenheim-Erbauer zu erschließen, wobei die Vergabe nach sozialen Gesichtspunkten durch die Gemeinde erfolgen sollte. Schließlich wolle man einen vitalen Ort, in dem sich auch junge Leute wohlfühlen und eine Zukunft für sich erkennen.

Um hierbei gut voranzukommen, gebe es entsprechende Projekte bei Bund und Land. „Die Gemeinde sollte hier einfach aktiv werden und sich um professionelle Hilfe bemühen“, meint der Planer, dessen Ausführungen vom Auditorium mit viel Beifall bedacht wurden. Seinen Vorschlag, solche Vorhaben in das fortzuschreibende Entwicklungspapier „Koserow 2025“ aufzunehmen, fand beim Bürgermeister wie beim Chef des Betriebsausschusses, Thomas Wellnitz, ungeteilte Zustimmung.

Gemeinde favorisiert kleineren Markt

Befragt nach dem aktuellen Ist-Stand für das Rewe-Markt-Projekt am Kreisel, stellte René König unmissverständlich klar, dass die Gemeinde den ersten Entwurf des Investors wegen seiner Überdimensionierung zurückgewiesen und eine Überarbeitung hin zu einer kleineren Variante mit 800 bis 1000 Quadratmetern Verkaufsfläche eingefordert habe. Dies sei seines Wissens nach bisher noch nicht geschehen, weshalb von einer schnellen Lösung keine Rede sein könne.

Der Investor habe freilich eine Fläche bereits gepachtet und eine weitere gekauft. Wann er indes zu bauen beginnt, obliege nicht den örtlichen Gremien. Wohl aber, so Wellnitz, habe die Gemeinde Planungshoheit, weshalb sie durchaus Durchgriffsmöglichkeiten hat, wenn es um die Entscheidung gehe, was gebaut werden soll. Und König ergänzte: „Unser Grundsatz ist: Wir wollen bei diesem großen Bauvorhaben, bevor das Verfahren beginnt, die Bürger miteinbeziehen und ihre Meinung erfragen.“ Und das betreffe auch, aber nicht nur, Anwohner.

Ideen für Ortsentwicklung gefragt

Gemeindevertreter, wie Arnulf Parow und Steffen Richter, sicherten zu, sich intensiv mit dem Fortgang des Vorhabens zu befassen, um am Schluss zu einer für möglichst alle Koserower günstigen Entscheidung zu kommen. Das bot auch Dreischmeier Gelegenheit, seinen prinzipiellen Denkansatz in Sachen Ortsentwicklung noch einmal hervorzuheben. Es dürfe grundsätzlich wie auch beim Projekt Rewe-Markt ganz konkret nicht darum gehen, dass nach dem Grundsatz der Gewinnmaximierung einzelner Firmen oder Personen gehandelt werde.

Stattdessen müsse man Ideen und Fantasie entwickeln, um das Bernsteinbad zu einem noch lebens- und liebenswerteren Ort zu machen. Dabei sei es zukünftig dringend angezeigt, über die Ortsgrenzen hinauszuschauen und Investitionen miteinander abzustimmen.

Von Steffen Adler