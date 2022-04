Koserow: Markt-Neubau ohne Verkehrsanalyse für Bürgerinitiative nicht machbar

Koserow

„Für uns steht immer noch die Frage im Raum, was Koserow wirklich braucht. Wir sind weder Ober- noch Mittelzentrum und haben daher auch keinen Versorgungsauftrag auf der Insel zu erfüllen“, sagt Kerstin Rupp, Sprecherin der Bürgerinitiative gegen einen zweiten, 1600 Quadratmeter großen Markt auf der Fläche am Kölpinseer Weg nahe des jetzigen Netto-Marktes. Es müssten lediglich die Koserower selbst und die Urlauber des Ortes Einkaufsmöglichkeiten haben.

Am Dienstagabend (19. April) entscheiden die Koserower Gemeindevertreter über den Aufstellungsbeschluss für den Markt. Die Zeichen stehen dafür, dass mehrheitlich für das Areal am Klöpinseer Weg und die Ansiedlung eines Rewe-Marktes gestimmt wird. Die BI, mit der Gemeindevertreter mehrfach zusammengesessen und gesprochen haben, wurmt das. Man habe immer nur auf einen Anbieter gesetzt.

Auch Edeka hat Interesse am Standort

Dabei habe es neben dem Interesse des Netto Markendiscounts in Koserow zu bauen auch das von Edeka, einem Vollsortimenter, gegeben. Ein entsprechendes Schreiben hat die Edeka Handelsgesellschaft Nord mbH im vergangenen Jahr am 8. Juli an die Gemeinde und das Amt Usedom-Süd geschickt. Darin bekundet sie ihr Interesse, einen 1200 Quadratmeter großen Markt im Ort bauen zu wollen, auch an einem Alternativstandort.

Das Interesse dieses Vollsortimenters habe überhaupt keine Beachtung gefunden, moniert die BI-Sprecherin. Die BI sei nach Rupps Worten nach wie vor der Meinung, dass viel Potenzial verschenkt werde, wenn man einen zweiten Markt bis maximal 1200 Quadratmeter nicht auf dem jetzigen Parkplatz in der Förster-Schrödter-Straße baue. Dort ließe sich drumherum problemlos im Laufe der nächsten Jahre ein wirkliches Ortszentrum für Koserow entwickeln. „Ein solches Ortszentrum haben wir nämlich leider nicht“, sagt auch Horst Rüstow von der BI.

Daher sei von jeher das Ziel der Bürgerinitiative eine ergebnisoffene Analyse dessen, was das Seebad tatsächlich benötige, gewesen, erklären die Vertreter. Wenn am 19. April die Entscheidung in der Gemeindevertretung für einen Markt am Kölpinseer Weg falle, dann sei gerade, was den Verkehr betreffe, das Chaos vorprogrammiert, da es keine Verkehrsanalyse gebe.

Verkehrsproblematik nicht außer Acht lassen

Das im Auftrag der Gemeinde erstellte Einzelhandelskonzept treffe dazu keine Aussage. „Für uns stellt dieses Konzept nur dar, welcher Standort in Koserow für einen möglichst großen Markt am besten geeignet ist“, sagt Kerstin Rupp. Hinweise, die bei der Beratung im Schweriner Bauministerium im vergangenen Jahr gegeben wurden, seinen außer Acht gelassen worden.

Den Markt, so Rüstow, baue man innerhalb von zwei Jahren, aber für den dann erforderlichen Ausbau des Kreisels würden angesichts der Planungszeiträume locker fünf bis acht Jahre ins Land gehen, „vielleicht sogar noch länger“, meint Rüstow. Aus diesem Grund sei ein Aufstellungsbeschluss nur auf Grundlage des Einzelhandelskonzeptes nicht der richtige Weg – „es müssten unbedingt auch verkehrstechnische, raumordnerische, städtebauliche und ökologische Aspekte einfließen“, erklärt Rupp. Es nicht zu tun, werde für die Entwicklung Koserows in den kommenden Jahren erhebliche Probleme bringen, davon sei die BI überzeugt.

Von Cornelia Meerkatz