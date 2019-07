Koserow

Der Kultur-Sommer auf Usedom 2019 hat seit Donnerstagabend seinen Geheimtipp. Doch es wird sich rasch unter Insulanern wie Touristen herumsprechen, dass die Inszenierung von Sean O’Caseys „Juno und der Pfau“ die Klasse hat zum Bestseller. Das Premierenpublikum wollte das Ensemble um den erstmals auf Usedom Regie führenden Philip Tiedemann ( Berlin) einfach nicht von der Bühne lassen. Gefühlt endloser Applaus, Bravorufe und Blumen für die Akteure waren der verdiente Dank für anderthalb Stunden erstklassiges Schauspielertheater in der Feldsteinkirche des Bernsteinbades.

Dass sich unter den Jubel - bereits während des Stückes – auch die eine oder andere Träne mischt, ist dem (leider) zeitlosen Stück aus dem Irland Anfang des 20. Jahrhunderts geschuldet. Familie Boyle, von Anfang an im gefährlichen Untergangsstrudel gefangen, durchlebt, was Generationen dort und anderswo auf der Welt millionenfach erlebt und erlitten haben: Der Vater säuft und pflegt seine Arbeitsscheu, Sohn Jonny ist kriegsverletzt und hoch traumatisiert, Tochter Mary auf der Suche nach der großen Liebe, die in einer tiefen Enttäuschung endet, und Mutter Boyle namens Juno versucht alles, um den Laden doch noch irgendwie zusammenzuhalten, die Familie durchzubringen. Und über all dem liegt eine dicke Patina aus Feierlaune und irischem Whiskey, anrührenden Liedern von der grünen Insel und ebenso fragwürdigem wie bodenlosem Nationalstolz. Dabei lässt O’Casey an seinen Landsleuten kaum ein gutes Haar.

Erstklassiges Schauspielertheater ist in der Kirche des Ostseebades zu erleben. Quelle: Hannes Ewert

Das Ensemble spielt kongenial. Von Anfang an im Fokus Peter Bause (als Käptn Jack Boyle), der von der Schifffahrt null Ahnung hat, aber in trockenen wie schwer angetrunkenen Phasen gedanklich in ihr lebt. Mit seiner kraftvollen Stimme, seiner Mimik und Gestik droht er alles in Grund und Boden zu spielen. Doch das Ensemble wächst an und mit ihm. Gerrit Hammann gibt seinen Saufkumpan Joxer Daly jovial bis hinterhältig, aber vor allem immer durstig. Mutter Juno ( Hellena Büttner) besticht durch überzeugende Warmherzigkeit, und Angelika Perdelwitz als Schnapsdrossel Maisie Madigan zu erleben, ist allein schon das Eintrittsgeld wert. Gefallen findet das Publikum indes an allen Figuren, darunter auch denen der Ensemble-Neulinge Thilo Herrmann, Marie Förster und Shero Khalil sowie Mattis Nolte. Wieder mit dabei Simone Winde und kurzfristig eingesprungen Piet Oltmanns.

Philip Tiedemann hat mit seiner gesamten Crew (besonders überzeugend auch das Licht, gemanagt von Ringo Behn) ein charakterstarkes Schauspiel inszeniert, das seinen Namen verdient. Seine Bescheidenheit verbot es ihm wohl, bei der abendlichen Premierenfeier sogleich weitere Produktionen für die Insel zuzusagen. Zu wünschen sind sie dem Publikum indes unbedingt.

Nicht nur Dramaturg Jörg Mihan findet, die Umsetzung des Werkes und der Charaktere gehe unter die Haut, sei „zum Heulen, wenn’s nicht zum Lachen wäre – oder andersherum.“ Dem uneingeschränkten Lob des Publikums kann sich der Rezensent nur anschließen: Großartig!

Die nächsten Aufführungen von „Juno und der Pfau“ stehen am 18 und 19. Juli sowie am 8. und 9. August, jeweils 19.30 Uhr, in der Kirche in Koserow auf dem Spielplan (Karten in der Kurverwaltung; Tel. 038375/20415, an der Abendkasse sowie unter www.reservix.de).

Erik Meutzsch