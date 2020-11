Koserow

Alles neu macht der – November. Jedenfalls, was das Erscheinungsbild und Innenleben des einzigen Lebensmitteldiscounters im Bernsteinbad Koserow anbelangt. An der Hauptstraße investiert Netto eine hohe sechsstellige Summe, um sein Standing im harten Wettbewerb der Anbieter wirksam zu verbessern.

Zwar bleibt die bauliche Hülle des Marktes unangetastet, doch nahezu alles andere fällt einer gründlichen Modernisierung anheim. Von der in schwarz gehaltenen Deckenverkleidung über eine leistungsstarke Kühlung und Tiefkühlung bis zu stimmungsvoller Beleuchtung, alles wird anders. „Für mich und unser Team eine tolle Sache, von der wir schon lange geträumt haben“, berichtet Corinna Awe, seit 15 Jahren an der Spitze des Verkaufsteams.

Innerhalb von elf Tagen wird alles umgebaut

Nachdem die erste der beiden Umbauwochen den Handwerkern vorbehalten war, wird von Dienstag bis Donnerstag komplett neue Ware eingeräumt. Die Zügel des Geschehens fest in der Hand hat mit Steffen Giese der zuständige Bezirksleiter Netto für die Insel Usedom und den Altkreis Uecker-Randow.

Bei der Verwirklichung des komplett neuen Marktkonzeptes inklusive frischem Marktlayout setzt er auf einschlägige Erfahrungen. „Es ist bereits der dritte Markt, den wir in dieser Form einer Frischzellenkur unterziehen“, sagt er. Innerhalb von nur elf Tagen müsse einfach alles Hand in Hand gehen und gut abgestimmt sein, sonst scheitere die Mission. Doch damit rechnet er nicht, schließlich sei man mit erfahrenen und zuverlässigen Firmen, die man bereits gut kenne, im Geschäft.

Vor dem künftigen Standort von Frischobst und -gemüse ist Corinna Awe zu sehen. Seit 15 Jahren leitet die 53-Jährige den Netto. Quelle: Steffen Adler

Frischebereich wird umgebaut

Was viele Einheimische wie Touristen freuen dürfte: Außer den Kassen, die jedoch neues Innenleben eingehaucht bekommen, bleibt im Markt nichts, wie es bisher war. Der Frischebereich für Obst und Gemüse begrüßt nun die Kunden und bietet zudem die Möglichkeit, etwa Bananen und Paprika lose, das heißt in kleinen Mengen, zu kaufen. Gerade für Senioren und Singles eine sinnvolle Erneuerung.

Vorher zu eng und zu unübersichtlich

Koserows Netto-Markt, in dem zu normalen Zeiten rund ein Dutzend Mitarbeiter um das Wohl der Kunden besorgt ist (im Sommer deutlich mehr), stand nicht selten in der Kritik der Einkäufer. Zu eng, zu unübersichtlich, gelegentlich seien bestimmte Waren auch zu schnell ausverkauft, hießen die Urteile. Gern übersehen wurde dabei, dass es der einzige Discounter im Ort und einem wahren Ansturm der Kundschaft ausgesetzt ist. Tatsächlich, bestätigt Steffen Giese, handelt es sich um einen der Topmärkte der Kette in sieben Bundesländern in Deutschlands Norden und der Mitte. Ob es gar der umsatzstärkste ist, bleibt wohl Betriebsgeheimnis im „Nettoland“, wie es der Betriebsleiter vielsagend nennt.

Ralf Tobolt von der Malchiner Elektrofirma Badendieck ist mit der Erneuerung der E-Anlage im Innern des Marktes beschäftigt. Er lobt das gute Miteinander der zahlreichen beteiligten Firmen. Quelle: Steffen Adler

Ahlbecker Netto soll auch renoviert werden

Wenn sich am Freitagfrüh um 7 Uhr die Eingangstüren zum Markt nach dem neuen Konzept Netto 3.0 öffnen, stehen für Giese schon weitere Standorte zum Umbau an. Dazu gehört auch der Markt in Ahlbeck, der bereits Ende November im neuen Layout erstrahlen soll. Corinna Awe und ihre Mannschaft wollen die neue Herausforderung jedenfalls gern annehmen. Ja, sie freuen sich auf die veränderten Arbeitsbedingungen.

Rewe auch im Gespräch

In Koserow hört man derweil, dass außerdem die Bemühungen um einen zweiten Lebensmittelmarkt endlich Form annehmen. Die Rede ist von Rewe, der Standort soll in der direkten Nachbarschaft von Netto sein. Offenbar werden gerade Grundstücksfragen geklärt. Wenn es stimmt, dass Wettbewerb das Geschäft belebt, darf sich die Kundschaft aus nah und fern auch darauf freuen.

