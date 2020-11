Eine Frau aus Koserow bei Usedom hat am Dienstag knapp 30 000 Euro verloren, weil sie einem Trickbetrüger am Telefon in die Falle getappt ist. Er gab sich dabei als Mitarbeiter der Sparkasse aus. Mit einer raffinierten Methode schöpfte die 62-Jährige Vertrauen und übermittelte dem Anrufer drei TAN.