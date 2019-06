Koserow

Die Hotel- und Bungalowanlage mit dem märchenhaften Namen „Waldschloss“ bietet seinen Gästen ab sofort einen besonderen Service. Direkt an Wald und Meer gelegen, von sattem Grün umgeben und - zumindest vom verwunschenen Turm - mit zauberhafter Aussicht aufs Bernsteinbad, die See und das Achterwasser, genießt es vor allem bei Naturliebhabern einen ausgezeichneten Ruf. Da viele der Stammgäste mittlerweile jedoch „in die Jahre gekommen“ sind, fiel die Wahl der nächsten größeren Investition auf einen gläsernen Aufzug.

Der ist nun, erbaut für fast eine halbe Million Euro, in Betrieb gegangen und erfreut sich bereits großer Beliebtheit bei den Besuchern und Angestellten. Alle fünf in der GbR des Waldschlosses vereinten Eigentümer, sämtlichst Kinder von Vater Julius Parow, haben dafür „bluten“ müssen, sehen dieses Geld indes als gut angelegt an. Dekra und TÜV haben ihr Okay gegeben, so dass der „Leisetreter“ seine Fahrgäste nunmehr mit Betriebserlaubnis ganz bequem auf ihre Etage und wieder zurück zur Rezeptionsebene bringen darf.

Arnulf Parow (78), der vor Ort die Geschäfte führt und bei der jüngsten Kommunalwahl ein Mandat in der Koserower Gemeindevertretung erringen konnte, weiß um den angespannten Urlaubsmarkt und die weltweite Konkurrenz der hiesigen Touristiker. Dass im Waldschloss viele der 40 Bungalows und 36 Zimmer mit insgesamt 200 Betten hingegen Jahr für Jahr schon im Januar für den Sommer gebucht sind, spricht unter anderem für sein Wirken als freundlicher und gut informierter Gastgeber sowie großer Naturliebhaber. Beispiele gefällig? Am Waldschloss nistet in von ihm gebauten rund 30 Kästen die größte Mauerseglerkolonie der Insel Usedom. Und seine Öko-Wiese vorm Haupthaus, Heimstatt vieler Gräser und bunter Blumen, auf denen sich Schmetterlinge besonders wohlfühlen, wird nur zweimal im Jahr gemäht. „Unser Kapital sind die Ruhe und die herrliche Umgebung“, bringt es der studierte Fachmann für konstruktiven Ingenieurbau auf den Punkt.

Erholungsheim und Marinelazarett

Das Besondere und Einmalige des Waldschlosses aber nehmen Gäste während ihres Aufenthaltes gern und interessiert zur Kenntnis. Von Arnulf Parows Großvater, dem Arzt Dr. Heinrich Parow, war es ab 1905 als Kursanatorium errichtet und 1906 eröffnet worden. Hier fanden Naturheilverfahren wie spezielle Wasserbehandlungen Anwendung, wobei besonders die Wald- und Seeluft schon vor über 100 Jahren Patienten hierher lockte und gesunden ließ. Nach einem Intermezzo als Erholungsheim für lungenkranke Soldaten sowie der Pacht der Anlage durch den Siemens-Konzern wurde die Immobilie ab 1930 wieder Kurhaus, bot Kindern aus Berlin Schutz vor Bombardierungen und diente während der letzten zwei Jahre des 2. Weltkrieges als Marinelazarett sowie zur Aufnahme ausgebombter Mitarbeiter der Heeresversuchsanstalt Peenemünde. Nach Flucht und Rückkehr betrieben die Parows das Haus dann wieder als Kindersanatorium, bis der Familie im Januar 1953 die schwärzeste Stunde schlug. Bei der Aktion „Rose“ wurden Marie und Gertrud Parow unter fadenscheinigen Vorwürfen enteignet und ins Zuchthaus Bützow gebracht. Aus dem Sanatorium wurde das FDGB-Ferienheim „Walter Ulbricht“, später allgemeines Urlauberquartier.

Die politische Wende 1989/90 schließlich brachte Arnulf Parow und den seinen die kaum noch für möglich gehaltene Rückübertragung der Anlage. Stück für Stück wurde repariert, renoviert und erneuert, entstanden modern ausgestattete Hotelzimmer und Bungalows sowie ein Wohnhaus auf dem etwa zwei Hektar großen Wald- und Wiesengrundstück. Dass der Pensionär sich der Verantwortung, zu dem Eigentum verpflichtet, gewiss ist, beweist sein Handeln – als Unternehmer, im Handwerker- und Gewerbeverein sowie als politisch durchaus streitbarer Kopf.

Steffen Adler