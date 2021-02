Koserow

Um aus dem Lockdown zu kommen, hilft auch testen, testen, testen. Das haben auf Usedom vor allem viele Hoteliers längst erkannt. Einer davon ist Michael Raffelt aus Koserow. In seiner zur Hansekogge gehörenden Physiotherapie GmbH werden seit November AG Schnelltests nach Anmeldung angeboten, durchgeführt von geschultem medizinischen Personal.

Angesichts der Tatsache, dass das Land ab Ende Februar Schnelltests für Berufspendler direkt in Ahlbeck an der Grenze für 10 Euro anbieten will, erweitert auch die Hansekogge ihr Angebot. Ab 22.Februar werden jeweils am Sonntag von 11 bis 15 Uhr und am Mittwoch von 12 bis 16 Uhr Schnelltests zum Selbstkostenpreis von 20 Euro angeboten. „Das ist vor allem an den Sonntagen für Bürger der Insel, die im Ausland arbeiten, beispielsweise in Dänemark, eine Möglichkeit für einen schnellen und aktuellen Test“, so der Hotelier.

Die Tests werden im Wintergarten des Hotel Hanse Kogge durchgeführt. Es ist nur Barzahlung möglich. Wenn ab März die Kosten für die Tests vom Bund übernommen werden, steht das Unternehmen auch für dieses Angebot zur Verfügung. Laut Raffelt habe die Hansekogge die notwendigen Strukturen geschaffen, „weil auch nach Öffnungen weiter getestet werden wird.“

Von Cornelia Meerkatz