Patrick Muranko als Gebietsleiter Expansion Ost von Netto Marken-Discount versucht vehement, in der Inselmitte auf Usedom einen Fuß in die Tür zu bekommen – unter anderem in Koserow. Das Seebad braucht auch einen zweiten Supermarkt, angesichts steigender Urlauberzahlen will es aber lieber einen Vollsortimenter.