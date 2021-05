Koserow

Auf reges Interesse ist die Vorstellung des Vorhabens, einen Rewe-Markt als Vollsortimenter am Kölpinseer Weg zu errichten, gestoßen. Rund 70 Einwohner ließen sich am Mittwochabend in der Sporthalle von Investor Harry Heller (Stolz Holding GmbH Gosen), Planer und Architekt Frank Walther sowie dem Rewe-Ost-Expansionsmanager Michael Rudolph das Vorhaben ausführlich erläutern.

Es stellt nach einigen Änderungen der Entwürfe in Aussicht, auf einem Hektar Grund einen modernen Markt in neuer Bauarchitektur und ausgestattet mit reichlich Nachhaltigkeit in direkter Nachbarschaft zur Inselküche bzw. zur Eigenheimsiedlung Räuberkuhle zu errichten. „Mit diesem Vorhaben kommen wir den Wünschen vieler Koserower und Gäste nach, einen zweiten Markt als Vollsortimentanbieter zu erhalten. Das verfolgen wir schon seit Jahren, nachdem es ins Entwicklungskonzept ‚Koserow 2020‘ Eingang gefunden hatte“, erläuterte Bürgermeister René König (parteilos) das Motiv der Kommunalpolitiker.

Bedenken und strikte Ablehnung

Vertreter der Bürgerinitiative (BI) gegen den Standort und die Größe des Marktes von rund 1650 Quadratmetern Verkaufsfläche machten indes erneut ihre Bedenken oder gar strikte Ablehnung deutlich. Dementsprechend war die Debatte phasenweise emotionsgeladen, nicht immer sachlich, aber doch für alle Beteiligten aufschlussreich.

Investor und Vorhabenentwickler Heller, der sich im Forum sehr zurückgehalten hatte, gab sich im Anschluss dennoch optimistisch. Auch bei der kürzlichen Errichtung des Lidl-Marktes in Wolgast habe es zunächst viele Einwände gegeben, inzwischen floriere dieser Discounter und die Leute seien froh, ihn nutzen zu können. „Ich habe ein gutes Gefühl, dass wir den Kritikern mit Nachjustierungen noch entgegenkommen können. Wir nehmen die Meinungen der Menschen ernst und wollen ja gemeinsam eine für alle gute und akzeptable Lösung“, sagte er auf Nachfrage.

Da es noch nicht einmal einen Aufstellungsbeschluss gebe, sei man noch in einem ganz frühen Verfahrensstadium, das es erlaube, Veränderungen vorzunehmen, Wünsche zu berücksichtigen und Einwendungen zu prüfen. Allerdings gab er auch Folgendes zu bedenken: „Ob auf diesem Areal, auf dem ich mir die Grundstücke bereits gesichert habe, zweigeschossiger Wohnungsbau mit Balkonen Richtung Einfamilienhäuser für deren Besitzer wünschenswerter wäre, sei dahingestellt.“

Andere Standorte keine Alternativen

Und über andere Standorte im Ort (die BI hatte Alternativen an der Förster-Schrödter-Straße sowie an den Torflöchern ins Spiel gebracht) brauche man nicht zu räsonieren, weil Raumordnung und Landesplanung sie schon vor Jahren strikt abgelehnt habe. Da sei kein Umdenken zu erwarten. König und Rudolph stellten dazu dennoch, wenn auch halbherzig, einen neuen Anlauf in Aussicht.

Für die Kritiker der Größe des Marktes wollte der Manager Ost des Handelsunternehmens festgehalten wissen: „1600 Quadratmeter Verkaufsfläche sind das Minimum. Unter dem können wir kein Vollsortiment anbieten.“

Architekt Walther hingegen schlug vor, in Sachen Abstandsflächen, Schallschutz und Begrünung nach Varianten suchen zu wollen, die den Interessen der Anlieger besser entsprechen als die bisher vorliegende (Vor-)Planung. Unstrittig sei das Muss, die Fläche über einen B-Plan zu entwickeln und sie zugleich über den örtlichen Flächennutzungsplan als sonstiges Sondergebiet auszuweisen.

Geplant sind 13 000 bis 15 000 Produkte

Der Markt soll nicht höher als sieben Meter werden und innen mit 18 Lichtkuppeln sowie einem umlaufenden Fensterband ausgestattet sein, die Warenanlieferung werde eingehaust. Zu prüfen sei noch, ob anstelle des Stelzenbaus auch ein normaler Kubus machbar sei, der dann deutlich flacher würde. Im Angebot sollen 13 000 bis 15 000 Produkte sein. Auch nicht unwichtig: Rund 30 bis 40 neue Arbeitsplätze sowie Ausbildung des Berufsnachwuchses stünden in Aussicht. Und die Gewerbesteuer bleibe im Ort.

Nachdenklichkeit machte sich außerdem im Auditorium breit, als Rudolph aus jahrelanger Erfahrung versicherte, dass dort, wo ein solcher neuer Markt entstanden ist, die kommunale Entwicklung in keinem Fall gelitten habe.

Vorplanung geht in die Ausschüsse

Kritische Einwände von Vertreter der BI verwiesen wie bei der jüngsten Beratung auf die ohnehin angespannte Verkehrssituation am und rund um den Kreisel; verschiedenste Emissionsbelastungen wie Lärm und Staub sowie zusätzlicher Einkaufstourismus, der durch Karls Erlebnisdorf ohnehin schon riesige Ausmaße angenommen habe.

Befürworter des Rewe-Marktes führten hingegen ins Feld: mehr Wettbewerb unter den Anbietern; deutlich bessere Angebote im Bio- und Veganbereich sowie verbreitete Unzufriedenheit mit dem bisherigen Netto-Markt, der besonders im Sommer hoffnungslos überlastet sei.

Die weitere Verfahrensweise sieht vor, dass die Vorplanung des Investors zunächst in die Ausschüsse und später in die Gemeindevertretung gelangt, um in den Gremien diskutiert zu werden. Dort falle die prinzipielle Entscheidung, das Vorhaben anzugehen – oder eben nicht. Im positiven Fall würde der eigentliche Bebauungsplan folgen. Optimistisch gedacht rechnet Heller damit, in 24 Monaten eine Baugenehmigung zu bekommen. Dann könnte Ende 2023 Eröffnung sein. Aktuell befasst er sich auch mit der Entwicklung des 8,2 Hektar großen Sondergebietes „Freizeit–Erholung–Tourismus“ in Wolgast-Mahlzow.

