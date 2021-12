Koserow

Er ist begeisterter „Pen and Paper“-Spieler: Tom Ermlich aus Koserow. Die Begeisterung ist so groß, dass der 23-Jährige sogar eigene Spiele entworfen hat. „Es ist meine große Leidenschaft“, gesteht der Koserower. Jede freie Minute habe er damit verbracht. Weil die von ihm entwickelten Spiele auch seine Freunde begeisterten, kam ihm 2017 die Idee, die virtuelle Geschichte als Buch zu veröffentlichen. „Da war ich gerade mit dem Abitur fertig“, sagt Tom Ermlich.

Er schrieb, schrieb, schrieb – und verwarf 2019 alles. „Das hatte nicht den Drive, den ich mir vorgestellt habe“, gibt er unumwunden zu. Also begann der Koserower von vorn. Seine Charaktere hatte er da längst weiterentwickelt, seine Ideen waren klarer geworden und die Geschichte so umfangreich, dass schnell deutlich gewesen sei, dass ein Buch dafür nicht reicht. „Also habe ich beschlossen, eine Trilogie zu schreiben“, erzählt der junge Mann.

Leser müssen ihren Favoriten finden

Sein Buch „Jeager – König der Schatten“ dreht sich um die Fantasywelt von Valoria. Fremde Mächte versuchen, sich Valoria zu unterwerfen, sodass nicht nur der Frieden auf dem Spiel steht. Nun müssen die Wächter des Königreiches zeigen, ob ihre Fähigkeiten und ihr Wille ausreichen, um die Heimat zu retten. Doch welchen Preis werden alle dafür zahlen müssen? Der Kampf um Macht und Besitz beginnt in diesem ersten Band.

„Mir war wichtig, dass es nicht nur den einen/die eine Protagonistin in dem Buch gibt, sondern viele verschiedene. So haben die Leser die Möglichkeit, wie im Spiel ihren Favoriten zu finden“, schildert der Autor, der im wahren Leben Lehramtsstudent in Rostock ist. Zunächst studierte er Mathe und Deutsch, wechselte dann aber zu Philosophie und Deutsch, „weil die Bedingungen fürs Lehramt Mathe in Rostock einfach nicht gut sind.“

In der Freizeit gibt er Mathe-Nachhilfe

Dennoch ist er der Mathematik treu geblieben, denn Tom Ermlich arbeitet für die Schülerhilfe und gibt online Mathe-Nachhilfe. Und zwar mit großem Erfolg, wie die Nachfrage nach seinen Kursen beweist. „Das ist für mich eine sinnvolle Beschäftigung. Wegen der Corona-Pandemie fallen ja viele Kurse an der Uni aus“, sagt er.

Tom Ermlich aus Koserow hat den ersten Band einer Fantasy-Trilogie geschrieben - und viel Lob dafür erhalten. Quelle: Cornelia Meerkatz

Als sein Buch „König der Schatten“ fertig war, suchte er einen Verlag. Er bekam Kontakt zum Neubrandenburger Spica-Verlag, fragte an – und durfte sein Manuskript einschicken. „Eigentlich habe ich geglaubt, dass es Wochen, wenn nicht Monate dauern wird, bis ich eine Reaktion darauf bekomme.“ Doch schon nach wenigen Tagen klingelte sein Handy mit einem begeisterten Lektor am anderen Ende. Das Manuskript habe ihn gefesselt, er habe es nicht wieder weglegen können. Viel Lob auf einmal.

Doch es kam noch besser: „Der Verlag wollte, dass ich mit dem Buch mit zur Buchmesse nach Frankfurt komme“, erzählt Ermlich. Gesagt, getan. Auch dort war die Resonanz durchweg positiv. Und von seiner Fangemeinde ließen sich Freunde aus Stuttgart nicht nehmen, den erfolgreichen Autoren auf der Buchmesse zu bejubeln. Seine Familie auf Usedom hat er sowieso längst begeistert.

Hörbuch und Übersetzung geplant

Mittlerweile gibt es den Fantasyroman von Tom Ermlich auch in verschiedenen Buchläden der Insel, so in der Buchhandlung Hausmann in Zinnowitz und im Laden von Cornelia Runne in Bansin. Selbst bis Japan hat es der „König der Schatten“ schon geschafft. Und der Erfolg geht weiter. Denn der Verlag plant auch ein Hörbuch davon und eine Übersetzung ins Englische ist im Gespräch.

Wird er womöglich sein Lehramtsstudium an den Nagel hängen? „Quatsch, ich möchte am Gymnasium Deutsch und Philosophie lehren. Aber wenn ich meine Schüler auch für mein Buch und die noch folgenden begeistern kann, wäre das schon toll“, meint der Koserower.

ISBN: 978-3-98503-021-7 „Jeager – König der Schatten“

Von Cornelia Meerkatz