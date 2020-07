Koserow

Eigentlich sollte an diesem Wochenende das Seebrückenfest inklusive Höhenfeuerwerk wieder Einheimische und Gäste zur stimmungsvollsten Party des Jahres vereinen. Doch das Event muss ebenso um zwölf Monate verschoben werden wie „Klassik am Meer“ und die Tanznächte. Die Pandemie zwingt Koserows gute Geister umzusteuern und nahezu alle Pläne einige Nummern kleiner umzustricken.

OZ-Mitarbeiter Steffen Adler sprach mit Kurdirektorin Nadine Riethdorf und Bürgermeister Rene König, wie sie und ihre Teams den Badesaisonstart bewerten.

Welche Chancen räumen sie der Saison, allen Widrigkeiten zum Trotz, ein?

Nadine Riethdorf: Das Wichtigste vielleicht zuerst. Entgegen anders lautender Meldungen in den Medien, etwa aus Schleswig-Holstein, haben wir in Koserow am Strand noch Platz für weitere Feriengäste. Dennoch sind wir sehr gut besucht, liegt die Auslastung der Quartiere zurzeit geschätzt bei 90 Prozent. Das Typische für den Sommer 2020 ist die schier endlose Fülle an Fragen, Bitten um Auskunft und Wünschen nach Aufklärung, die wir aber gern erfüllen. Noch bis vor Kurzem klingelten deshalb pausenlos alle Telefone, jetzt kommen die Gäste direkt zu uns in die Tourismus-Info, um sich schlaumachen zu lassen.

Welchen Eindruck gewinnen Sie dabei von den Urlaubern dieses Corona-Sommers?

Riethdorf: Die Feriengäste sind nahezu durchweg richtig gierig nach Entspannung, Sonne, Strand und Ostsee. Die meisten sind sehr locker und glücklich, endlich wieder relaxen und hier sein zu dürfen. Viele kommen übrigens aus Süddeutschland, die in der Vergangenheit schneller in Italien oder Kroatien waren. Bestimmte Vorgaben wie die Abstandsregelungen werden in der Regel eingehalten. Und wir bemühen uns, den in diesem Jahr nicht möglichen, größeren Kultur-Events bescheidenere Alternativen entgegenzuhalten.

Was bieten Sie denn an? Und wie ist die Resonanz?

Riethdorf: Zweimal wöchentlich erklingt an verschiedenen Orten Straßenmusik, das kommt super an. Es spielen Künstler aus der Region auf, wir halten uns an die Hygieneregelungen und pflegen dabei eine ausgezeichnete Zusammenarbeit mit den zuständigen Behörden des Kreises. Das erleichtert unsere Arbeit. Dann gibt es etwas ruhigere Kinderprogramme, wo Eltern ihre Lütten anmelden und pro Familie jeweils eine Bank zugewiesen bekommen. Wir planen für die nächsten Tage Walking-Acts, da will ein Clown die Lütten am Strand mit Luftballonmodellage überraschen. Kräuter- und Ortswanderungen gibt es ebenso wie Radtouren.

An diesem Wochenende gäbe es wieder das große Brückenfest mit Feuerwerk, großem Festumzug, Musik und Tanz …

Rene König: Klar blutet uns das Herz, dass es das 2020 nicht geben kann, aber wir stoßen meist auf Verständnis mit diesen Entscheidungen. Häufig müssen wir allerdings erklären, warum etwas dieses Jahr nicht geht, doch das ist unser Job. Nur ganz wenige Gäste werden im Disput schnell mal aggressiv, etwa wenn sie am Netto-Markt nicht sofort einen Einkaufswagen bekommen. Den Mitarbeitern der Kurverwaltung wird da anschließend im Gespräch viel Geduld, manches Lächeln und etwas Langmut abverlangt. Sie meistern das aber toll.

Wie steht es denn um die Pläne für einen zweiten Einkaufsmarkt, die ja schon lange die Koserower und ihre Gäste bewegen?

König: Wir haben uns erst am Montag in der Gemeindevertretung darüber verständigt, dass wir nun endlich zu einer favorisierten Variante finden müssen. In Verlängerung von Karls Erlebnisdorf, zwischen Bahngleisen und B 111, spielt die Raumordnungsbehörde des Landes leider nicht mit; alternativ steht die Fläche hinter dem Netto-Markt zur Disposition, obwohl hier eigentlich eine Wohnbebauung viel günstiger wäre. Ich befürchte, es wird noch ein paar Jährchen dauern bis zur Lösung des Einkaufsproblemes.

Wie steht das Bernsteinbad wirtschaftlich und finanziell in diesem historischen Frühjahr und Sommer da, die ja für viele mit großen Risiken verbunden sind?

König: Da müsste man mutmaßen. Doch das ist schwierig, es hängt von vielen Unwägbarkeiten ab, etwa wie sich die Pandemie und die Gegenmaßnahmen weiter entwickeln. Zum einen fehlen uns zweieinhalb Monate Einnahmen aus Kurtaxe und Parkgebühren. Zum anderen kosten uns zusätzliche Hygienemaßnahmen und Reinigungsarbeiten der öffentlichen Toiletten viel mehr Geld. Und wir wissen ja noch nicht, wie lange unsere Gäste im Herbst zu uns kommen werden. Momentan sieht es um die Vorbuchungen jedoch sehr gut aus. Wir sind optimistisch.

Riethdorf: Nebenbei bemerkt, sind offenbar viele Urlauber etwas stärker auf Ferienhäuser als auf Hotelzimmer orientiert. Vielleicht auch aus Sicherheitsgründen für sich und ihre Familie, man bleibt dann privat stärker unter sich. Wir alle in der Tourismusbranche hoffen darauf, dass es noch eine möglichst lange und erfolgreiche Saison gibt.

Wie weit vorangekommen ist aktuell der Bau der neuen Seebrücke? Den Fortgang verfolgen Einheimische und Urlauber gemeinsam sehr aufmerksam. Tag für Tag kommentieren ja die „Bauleiter“ hinterm Zaun das Geschehen …

König: Am Mittwoch war erneut Baubesprechung. Wir sind coronabedingt etwa zwei Monate im Verzug, aber der erste Wellenbogen der Brücke ist zu 90 Prozent fertig. Und die Pfähle sind zu zwei Dritteln gerammt. Die fehlenden Stahlteile sollen jetzt sukzessive ankommen und verarbeitet werden. Aktuell reden wir nun von der Fertigstellung im Oktober, also acht Wochen später als geplant. Und auch die Kosten werden wohl etwas höher als 7,4 Millionen Euro ausfallen. Die Einweihungsparty steigt dann eben zum Saisonstart 2021, wenn alles hoffentlich wieder gut sein wird. Zum Glück halten sich derzeit die Lärmbelästigungen und die Absperrungen am Strand in Grenzen. Ich danke den Urlaubern für ihr Verständnis.

Bleibt es dabei, dass im Zuge des Brückenneubaus die kaputte gelbe Klinkerung der Zufahrt saniert wird?

König: Ja, wir versuchen gerade, Angebote dafür einzuholen. Wir müssen hier handeln, der Straßenzustand ist furchtbar, und das ist eine Gefahr für alle Nutzer. Eine großflächige Reparatur ist unerlässlich. Übrigens wollen wir in dem gleichen Zuge auch die Zufahrt neu regeln. Im Herbst wollen wir aktiv werden.

Von Steffen Adler