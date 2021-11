Koserow

Die Aufgaben sind vielfältig, Vorhaben und Pläne für ein attraktives Seebad gibt es zahlreiche. Doch die Finanzlage ist in der Inselmitte nicht besser als anderswo im Tourismusland MV. Dennoch befassen sich die Gemeindevertreter, zwar mit gebremster Wucht, aber ziemlicher Entschlossenheit um die schrittweise Einführung moderner Projekte.

So wurden die Koserower Volksvertreter von Bürgermeister René König und Betriebsausschusschef Thomas Wellnitz jetzt darüber in Kenntnis gesetzt, dass die Inselwerke Lade-Säulen für Elektro-Pkw im Bernsteinbad errichten werden. Im Gespräch dafür seien folgende Standorte: Hauptstraße gegenüber der Villa Maria, am Hotel Nautic, auf dem Bahnhofsvorplatz und auf dem Parkplatz an der Förster-Schrödter-Straße. „Die Installation wird für die Gemeinde kostenneutral. Und die Inselwerke können dann hier ihren Strom verkaufen“, teilte König mit.

Anregungen in Thiessow auf Rügen eingeholt

Im Gespräch ist ferner das Aufstellen mehrerer Öko-Toiletten. Dazu haben sich einige Koserower Volksvertreter in Thiessow auf Rügen umgeschaut und positive Eindrücke mitgebracht. Wellnitz: „Diese Toiletten haben uns überzeugt. Sie arbeiten autark, die Entsorgung lässt sich leicht erledigen.“ Absprachen seien noch mit dem Forstamt zu treffen. Im Gespräch sind als Standorte die Strandabgänge an der Förster-Schrödter-Straße und an der neuen Treppenanlage unweit des Senioren- und Pflegeheimes.

Mehrere Ausschüsse der Gemeindevertretung haben sich in den zurückliegenden Wochen außerdem mit Festivitäten und Feiern im Advent, über den Jahreswechsel und zu Anfang Januar 2022 beschäftigt. Vor dem Hintergrund der sich ständig wandelnden Pandemiefestlegungen bereitet man sich in Koserow mit Vorbehalten darauf vor. Der Sozialausschuss würde gern am 9. Dezember die traditionelle Seniorenweihnachtsfeier in der Hanse-Kogge veranstalten. Der Betriebsausschuss plädiert für eine Silvesterfeier an der Seebrücke (der Bürgermeister hofft, inklusive Feuerwerk) sowie einen Gastgeberempfang am 8. Januar. Verbindliche Festlegungen dazu seien momentan noch nicht zu treffen.

Von Steffen Adler