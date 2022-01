Koserower Auktionator hat gut zu tun

Wolgast

Der Inhaber des Usedomer Kunstsalons, Ralf Waschkau, steckt in den Vorbereitungen für seine nächste Pommersche Kunstauktion, die voraussichtlich am 30. April über die Bühne geht. Etwa 100 ausgewählte Kunstwerke sollen an jenem Sonnabend in Koserow unter den Hammer kommen, wobei sich der Auktionator seit einigen Jahren wieder mehr auf ostdeutsche Kunst verlegt hat. „80 bis 90 Prozent der Stücke habe ich schon zusammen“, berichtet der 57-Jährige, der die Objekte im Auftrag privater Eigentümer meistbietend versteigert.

Ausgerufen werden diesmal Bilder bekannter Maler, wie Otto Niemeyer-Holstein, Konrad-Adolf Lattner, Elisabeth Büchsel, Volker Köpp, Sabine Curio, und Hugo Scheele. „Ostern soll die zweiwöchige Vorbesichtigungszeit beginnen. Die Frist für den Nachverkauf beträgt wieder eine Woche“, so der Insulaner, der sich persönlich sehr für das Leben und Schaffen des Wolgaster Heimatmalers Alex Schöngrün (1854-1942) interessiert.

Von Tom Schröter