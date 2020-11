Koserower Feuerwehrleute bringen Kinderaugen zum Leuchten

Koserow

Glückwunsch an die Freiwillige Feuerwehr Koserow! Mit der Süßigkeitenaktion von Freitagabend haben die Kameraden in den Herzen der Kindern einen großen Platz eingenommen.

Da der diesjährige Laternenumzug coronabedingt nicht stattfinden konnte, wurden die Männer und Frauen der Wehr kreativ.

Gespannt warteten die Koserower auf die Feuerwehr. Quelle: Hannes Ewert

Mit drei Fahrzeugen war die Feuerwehr im Einsatz. Quelle: Hannes Ewert

„Unser Kamerad Toni Bast hat so etwas bei anderen Feuerwehren in Neumünster gesehen. Und da dachten wir, dass wir so etwas auch können“, so Wehrführer Tom Laudien. Mit dem Mehrzweckfahrzeug, dem Hilfeleistungslöschfahrzeug und dem Löschfahrzeug machten sich die Männer auf den Weg durch den Ort, um den Kindern Süßigkeiten zu geben.

Constantin (5) und Emil (4) kamen mit ihren Müttern an die Straße, um sich Süßigkeiten zu holen. Quelle: Hannes Ewert

Mit Hilfe eines Keschers wurden die Kleinigkeiten aus dem Fahrzeuginneren nach draußen befördert. Bei den Kindern sorgten die Kameraden für strahlende Augen. Familienweise stellten sich die Koserower an die Straße und warteten aufgeregt auf die Feuerwehrleute.

Von Hannes Ewert