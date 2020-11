Koserower Friedhof soll eine Parkanlage werden

Koserow

Der Friedhof in Koserow wird nach dem Willen der Gemeinde in den nächsten Jahren Schritt für Schritt neu gestaltet und modernisiert. Dafür engagiert sich eine Arbeitsgruppe, in der für den örtlichen Rat Friedhelm Lietz, Karina Bast und Erik Eckert sowie Koserows Pastorin Bettina Morkel, der Bestatter Andreas Schulz und die Cottbuser Ingenieurin für Landschaftsarchitektur, Mandy Hackel, engagiert mitwirken.

Gemeinsam erstellen sie eine umfängliche Konzeption, deren inhaltliche Schwerpunkte Jahr für Jahr abgearbeitet werden und den Friedhof mittelfristig zu einer parkähnlichen Anlage machen sollen. Der Anfang ist unter anderem durch den Kapellenvorbau, vorgenommen vom Handwerkerverein, gemacht. Und noch für dieses Kalenderjahr sind Gelder in Höhe von 20 000 Euro im Haushalt dafür eingestellt, um zügig weitere sichtbare Veränderungen zu bewirken. „Wir wollen zielgerichtet und abschnittsweise vorgehen. Erst vor wenigen Tagen wurden von einer Fachfirma aus der Lausitz an der Südseite Bäume abgenommen und Unterholz beseitigt“, sagt Bürgermeister René König (parteilos).

Anzeige

Erik Eckert (l.) und Friedhelm Lietz schauen sich die Friedhofsansichten an. Quelle: Steffen Adler

Neue Allee geplant

Die sichtbarsten Umgestaltungen sollen laut Hackel folgende Punkte umfassen: An der Zufahrt zur Feierhalle könnten die hohen Tannen abgenommen und eine Allee angelegt, die Hecke an der Westseite geschlossen werden. Entlang der Ostseite (B 111) ist zu klären, ob eine zu begrünende Lärmschutzwand errichtet werden kann. Der Müllplatz, oft illegal zur Entsorgung von Abfällen missbraucht, sollte verkleinert, sein Standort eventuell verändert werden. Für den Ausbau der Wege, die entscheidend für die gute Nutzbarkeit der Anlage sind, soll eine Abstufung der Ausbaustufen erfolgen.

Ihr Newsletter von Deutschlands schönster Insel Jeden Freitag um 18 Uhr erhalten Sie von uns einen Newsletter in Ihr Postfach. Wir zeigen Ihnen, dass Deutschlands schönste Insel, nämlich Usedom, viel mehr zu bieten hat als nur Sonne und Sand.

Sie umfasst einen (Haupt-)Asphaltweg, der für Bestattungsfahrzeuge geeignet ist, gepflasterte Hauptfußwege sowie Nebenwege mit wassergeschlämmter Decke. Parallel dazu müssten die bereits arg in die Jahre gekommenen Wasserleitungen erneuert, das heißt auch entlang der Wege verlegt werden. Geräte- und Info-Tafeln sowie Bänke und Fahrradständer fehlen bislang nahezu völlig, sollen aber schon bald die Ausstattung ergänzen. Schließlich können, so Hackel, „Gedenksteine und kleinere Aufenthaltsflächen mit Sitzmöglichkeiten“ den Charakter der Anlage stärker prägen. In Verbindung zu den natürlichen Gegebenheiten entstünden so gute Möglichkeiten, im Schatten von Bäumen zu verweilen und sich an die Verstorbenen zu erinnern.

„Grüne Wiese“ oder Ruheforst als letzte Stätte

Insgesamt, so Friedhelm Lietz mit Blick auf die ersten Grob-Planungen der Cottbuserin, gelte es, das Wegesystem, die Ausstattung, Vegetation und Flächennutzung den veränderten Bedingungen anzupassen. Die damit einhergehenden neu zu kalkulierenden Gebühren werden dann im Ortsrecht fixiert. Bestatter Schulz ist von den Plänen überaus angetan. „Weil wir zunehmend eine Gesellschaft von Nomaden mit hoher Mobilität und vielen Singlehaushalten sind, sollten wir bei der Friedhofsgestaltung auch den letzten Wunsch der Verstorbenen beziehungsweise die Wünsche ihrer Hinterbliebenen beachten, ihnen entgegenkommen.“

Immer öfter sei von älteren Mitmenschen zu vernehmen, dass sie niemandem zur Last fallen wollen und daher die See, die „grüne Wiese“ oder den Ruheforst als letzte Stätte bevorzugen. Zugleich „wollen sie aber nicht vergessen werden, was uns wiederum Motivierung sein sollte, den Friedhof als traditionelle Ruhestätte weiterzugestalten, die Angebote zu verändern, den Bedingungen des modernen Lebens anzupassen.“

Neue Bestattungsformen

So bestünde die Möglichkeit, zu den jetzt bereits möglichen Bestattungsformen in Koserow neue hinzuzufügen: das anonyme Urnenreihengrab sowie die Baumbestattung mit namentlicher Nennung, aber auch die Waldbestattung ohne namentliche Nennung im Süden der Anlage. Schulz nennt außerdem die Partnerbestattung mit zwei nebeneinander liegenden Urnengräbern als günstige, pflegearme und kleinflächige Variante. Die Arbeitsgruppe ist sich darüber im Klaren, dass alle Veränderungen unter strikter Einhaltung der Totenruhe erfolgen und sehr behutsam vorgenommen werden müssen.

Lesen Sie auch

Parkplätze noch unbefestigt

Problematisch sind nach wie vor die Zufahrten zur Anlage sowie die bis dato unbefestigten Parkplätze außerhalb. Hier spielen freilich vorrangig Fragen des Grundstückseigentums eine entscheidende Rolle. In die Debatte um die zukünftige Gestaltung des Areals eingeflossen ist weiterhin die Idee der Pastorin, eine Stele zu errichten, auf der etwa die Namen jener Koserower zu lesen sind, deren Asche der See anvertraut wurde. Auch der eine oder andere biblische Spruch sei denkbar. So entreiße man diese Menschen ebenfalls dem Vergessen und biete Hinterbliebenen die Chance, ihrer lieben Toten zu gedenken.

Bestatter Schulz ist froh, dass sich die Gemeinde des Friedhofs annimmt und die ersten Schritte zu einer Modernisierung bereits gegangen sind. „Es stimmt mich zuversichtlich, dass das Projekt nicht zerredet, sondern auf breiten Schultern und gemeinsam getragen wird“, fasst er zusammen. Mandy Hackel hält es für möglich, die erste Grobfassung der Pläne schon bald stärker zu konkretisieren. Und Ortsvertreter Lietz sagt dem unermüdlichen Kontaktmann in Cottbus-Ströbitz, Wolfgang Fischer, Dankeschön dafür, die verschiedenen kompetenten und zuständigen Leute zusammengebracht zu haben. Die Kooperation gehe mit dem sicheren Gefühl einher, schon kurzfristig Weiteres hin zum Guten bewegen zu können, dem Friedhof einen Parkcharakter zu verleihen.

Von Steffen Adler