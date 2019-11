Kunstsalon erinnnert an Usedomer Maler Klaus Rößler

Koserow/Wolgast

An einer Straßenkurve ist es plötzlich zu sehen, ein Kunstwerk mitten in einer öden Landschaft, ohne eine Beziehung zu ihr, aber mit Wirkung auf den Betrachter. Zwischen Weidehof und Sandhof, bei Wolgast, steht dieses Zeitdokument. Es ist eine große Stele, zwei Meter breit, sieben Meter hoch. Eine Frau mit Sonnengesicht darauf, mit Blumen und Regentropfen — irgendwie schön.

Der Künstler: Klaus Rößler (1939 – 2018) aus Heringsdorf. Er hatte 1981 vom Freien Deutschen Gewerkschaftsbund ( FDGB) den Auftrag erhalten, im Eingangsbereich der damaligen Schweinemastanlage, die auf diesem Gelände stand, ein Kunstwerk für die zu 90 Prozent weiblichen Arbeitskräfte zu schaffen. „Maler, male etwas, was die Menschen erfreuen könnte!“ Und Rößler malte seine „Sonnenfrau“. Er fertigte Hunderte von Keramikplatten an, die mit einer Glasur versehen wurden, um sie später wie ein Puzzle zu einem Ganzen zusammenzufügen.

Maler, Grafiker, Karikaturist

„Es sollte“, so erinnerte sich Klaus Rößler Mitte der 90er Jahre auf OZ-Anfrage, „etwas Würdevolles und Freundliches sein, das den täglichen Gang zur schweren Arbeit erhellt.“ Das war das einzige kurze Gespräch, das die OZ seinerzeit mit Klaus Rösler führen konnte. Später war ein direkter Zugang zu dem Heringsdorfer nicht mehr möglich.

Einen besseren Draht zum Künstler hatte Ralf Waschkau (55). Der Koserower Galerist und Kunstauktionator hat jetzt mit einer Gedenkausstellung an das Schaffen von Klaus Rößler erinnert, der in diesem Jahr 80 Jahre alt geworden wäre. „ Klaus Rößler lebte 50 Jahre lang in unserer Region“, erläutert Ralf Waschkau nach der Vernissage im „Koserower Kunstsalon“. Als Maler, Grafiker und Karikaturist, aber auch als auf dem Gebiet der baugebundenen Kunst Tätiger habe er ein vielschichtiges Werk hinterlassen.

Waschkau hatte über die bekannte Dokumentaristin Annelie Thorndike (1925-2012) Kontakt zu Klaus Rösler gefunden. Seit 1971 lebte Rößler mit der Regisseurin („Das russische Wunder“) zusammen. „Eine 41 Jahre lang währende Beziehung“, so schreibt Waschkau im aktuellen Kunstkatalog, „die natürlich auch seiner künstlerischen Arbeit wichtige Impulse verlieh. Annelie war ihm Muse und Kritikerin zugleich, sie nahm stets regen Anteil an seiner Tätigkeit und gehörte zu seinen treuesten und unerschütterlichsten Anhängern.“

Geprägt vom Bombenangriff auf Dresden

Klaus Rößler ist 1939 in Dresden geboren. Die unbeschwerte Kindheit endete schlagartig im Inferno der anglo-amerikanischen Bombenangriffe auf Dresden am 13. Februar 1945. Die Schrecknisse jener Tage sollten sich für immer in sein Gedächtnis einbrennen. Vor allem die Bilder zerrissener Menschenleiber, der Geruch von Phosphor und das menschliche Leid der Überlebenden hinterließen einen prägenden Eindruck in der Kinderseele, die Rößler Jahrzehnte später, nach seinem Studium im Fach Malerei an der Dresdener Hochschule für Bildende Künste, in verschiedenen Kunstwerken verarbeitete.

So etwa in einem seiner bekanntesten Werke, der Mosaikwand der Mahn- und Gedenkstätte Karlshagen. Anlass dafür war 1968 das Entdecken eines Massengrabes von 56 Opfern mit Kopfverletzungen. Daraufhin wurde beschlossen, an dieser Stelle eine Mahn- und Gedenkstätte zur Erinnerung an die Opfer des Zweiten Weltkrieges zu errichten. Rößler übernahm den Auftrag und gestaltete eine monumentale Mosaikwand, für welche 65 000 Mosaiksteine verwendet wurden.

Kunstsalon bietet regionalen Künstlern Plattform

In den darauffolgenden Jahren entstand eine Reihe wichtiger Werke auf dem Gebiet der Tafelmalerei. Sie strahlten ein erstaunliches Maß an Souveränität aus. Auch Arbeiten nach einer Reise in die Sowjetunion verschafften ihm eine breite Wahrnehmung in der Öffentlichkeit. Zu seinen jüngsten Arbeiten gehörte die 2006/2007 entstandene Serie der Maskenbilder.

Galerist Ralf Waschkau bleibt mit dieser Ausstellung seinem Credo treu. Er möchte den regionalen Künstlern in seinem „Koserower Kunstsalon“ eine Plattform bieten. Die Ausstellung „In Memoriam Klaus Rösler (1939-2018)“ ist noch bis zum 6. Januar 2020 im „Koserower Kunstsalon“ zu sehen.

Von Stefan Brümmer