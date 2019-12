Koserower Kunstsalon mit zwei hochkarätigen Ausstellungen

Koserow

Der Koserower Kunstsalon präsentiert zeitgleich zwei hochkarätige Ausstellungen. Bereits zum vierten Mal gastiert der Koserower Kunstsalon in den Ausstellungsräumen der Koserower Kurverwaltung. Präsentiert werden dort bis zum 6. Januar exklusive Kunstdrucke, signierte Originalgrafiken, einzigartige Zeichnungen, Aquarelle und wertvolle Ölgemälde. Die Arbeiten stammen in erster Linie Werke von Künstlern aus der Region. Vorgestellt werden auch Neuerwerbungen der Galerie mit einem kleinen Ausblick auf die kommende Auktion. So gibt es ein Wiedersehen mit den berühmten ostdeutschen Künstlern Walter Womacka („Junges Paar am Strand“) oder Harald Hakenbeck („Peter im Tierpark“). Aber auch die Lokalmatadoren Otto Niemeyer-Holstein oder Hugo Scheele sind mit zahlreichen Arbeiten vertreten.

Das Lebenswerk des Usedomer Künstlers Klaus Rößler ist im Koserower Kunstsalon präsent. 50 Jahre lang lebte Klaus Rößler in Wolgast und auf der Insel Usedom. Als Maler, Grafiker und Karikaturist hinterließ er ein vielschichtiges Werk. Seine Mosaikwand in der Mahn- und Gedenkstätte Karlshagen oder die Stele „Sonnenfrau“ bei Wolgast sind vielen Einheimischen bekannt. Die Ausstellung „In Memoriam Klaus Rößler“ zeigt Meilensteine seiner Arbeit aus allen Schaffensphasen und vermittelt damit eindrucksvoll die philosophische Grundidee des Künstlers, die darauf hinauslief, „dass diese Welt unbedingt einer entscheidenden Verbesserung bedarf“.

Kunstinteressierte können sich bis zum 6. Januar täglich von 11 bis 13 und 14 bis 16 Uhr die Werke beider Ausstellungen in der Kurverwaltung und im Koserower Kunstsalon in der Karlstraße 3 anschauen.

Von Cornelia Meerkatz