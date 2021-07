Koserower Maler Norbert Krabbe stellt aus: „Es muss swingen“

Koserow

Was der aus Demmin stammende Künstler Norbert Krabbe (70) in den zurückliegenden 60 Monaten an abstrakter Malerei und in Mischtechnik so produziert hat – darüber gibt jetzt eine spannende Personalausstellung Auskunft. Ralf Waschkau, erfolgreicher Galerist und seit vielen Jahren Freund Krabbes, lässt Betrachter im örtlichen Kunstsalon an der Karlstraße Einblick nehmen in das bemerkenswerte Œuvre eines stets bescheiden auftretenden, aber offensichtlich äußerst fleißig und produktiv arbeitenden Malers. Große Worte sind sein Ding nicht, solides Handwerk, Fantasie und selbstkritische Distanz aber allemal.

„Der tägliche Gang ins Atelier beginnt immer mit dem Schmauchen eines Pfeifchens“, berichtet Krabbe. Und mit der „morning pipe“ im Mundwinkel beginnt er, Linien zu ziehen und Farbtöne zu setzen. Er nennt es: „Ich komponiere meine Bilder.“ In der Regel sind es vier oder fünf Arbeiten, an denen er parallel arbeitet. Da wird verworfen oder korrigiert, übermalt, Schicht für Schicht aufgetragen. Mitunter bleiben Arbeitsspuren ganz bewusst zurück. „Und es gibt natürlich auch schnelle Würfe, da kann schon nach zehn Minuten für mich feststehen: Das ist es, das wird so sein und bleiben, das kann nicht besser werden.“

Es braucht harte Auseinandersetzungen, um voranzukommen

Krabbe arbeitet vorwiegend kleinformatig. Die Zeiten, wo er mit mehreren Kollegen in einer Künstlergruppe an den großen Formaten, zwei mal vier Meter, gearbeitet hat, sind gelebte Geschichte. Doch auch, wenn im fortgeschrittenen Lebensalter das Individuelle wieder Vorrang genießt, möchte er die Teamerfahrungen nicht missen. „Waren sie doch mit produktivem Streit und zum Teil harschen Auseinandersetzungen, die es eben auch braucht, um voranzukommen, verbunden.“ Seine heutige Art zu malen vergleicht der Jubilar mit dem Free-Jazz in der Musik. Volksmusik sei die eine Seite, aber nicht seine. Bei ihm „muss es swingen“, vergleicht er verschiedene Sparten der Kunst, die durchaus Berührungspunkte aufweisen.

Ihr Newsletter von Deutschlands schönster Insel Jeden Freitag um 18 Uhr erhalten Sie von uns einen Newsletter in Ihr Postfach. Wir zeigen Ihnen, dass Deutschlands schönste Insel, nämlich Usedom, viel mehr zu bieten hat als nur Sonne und Sand. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Waschkau lobt Kontinuität des Koserowers

Nachdem Krabbe in frühen Jahren und auch schon als Kind, oft in der Natur, zunächst gegenständlich gearbeitet hat, fühlt er sich heute im Abstrakten komplett zu Hause. Und Waschkau, sein Vertrauter, lobt die seit etwa 15 Jahren deutliche, stabile Kontinuität des Koserowers. Das schließe durchaus Überraschendes über Wandlungen ein, sowohl in der Farbigkeit als auch in der Formgebung. „Doch Norbert Krabbes Wiedererkennungswert in seiner subtilen Malerei ist inzwischen prägnant“, findet der Galerist und Kenner der Szene.

Krabbe motiviert es, Neues anzupacken

Seit der Vernissage im kleinen Kreis, erst vor wenigen Tagen, hat es bereits viel Lob und Anerkennung für die Arbeiten gegeben. Seine Frau, Kollegen, Freunde, interessierte Mitstreiter würdigen die Resultate seiner intensiven Auseinandersetzung mit für ihn relevanten Themen. Deshalb wundert auch nicht, dass die ersten zwei Bilder rasch verkauft waren. „Ich muss nicht davon leben, aber es freut mich natürlich. Und es motiviert mich auch, wieder Neues anzupacken“, offenbart der Künstler. Er sei beschäftigt und zufrieden, was Arbeit und Leben angeht. Und könne es überhaupt etwas Besseres geben?

Auf unterschiedliche Wirkung der Bilder einlassen

Laien, die sich zunächst einsehen müssen und so ihre Probleme haben mit dem Abstrakten, raten übrigens Experten, sich ausreichend Zeit einzuräumen, vielleicht das Gespräch mit Insidern oder dem Künstler selbst dazu zu suchen und sich einfach auf die durchaus unterschiedlichen Wirkungen von Bildern einzulassen. Sie tragen bei Krabbe seit längerer Zeit keinen Titel mehr, womit er verhindern möchte, dass die Interpretation durch den Betrachter von vornherein zu stark einschränkt wird – nachvollziehbar.

Waschkaus Vorwort zum kleinen aktuellen Katalog enthält unter anderem diesen bemerkenswerten Satz: „Viel Freude machte die Auswahl, Zusammenstellung und Rahmung der Arbeiten und ihre Präsentation in den hellen Galerieräumen, die bei manchen der im Dämmerlicht des Ateliers entstandenen Malereien Erstaunliches ‚zutage‘ förderte.“

Von Steffen Adler