Koserower Pastorin: Das Leben ist kostbar, gerade weil es begrenzt ist

Koserow

Der 4. Sonntag in der Passionszeit trägt den lateinischen Namen Laetare, was übersetzt „Freuet euch!“ bedeutet. Dieser Sonntag markiert zeitlich die Mitte auf dem Weg hin zu Ostern. Ich entdecke darin ein Geheimnis und es ist reizvoll, dem nachzuspüren. Wie kann man sich freuen, wenn wir uns hineindenken, dass da ein Mensch, Jesus, seinen Weg der Liebe mit dem Tod bezahlen musste?

Geheimnisvoll ist auch das biblische Wort von Jesus an seine Freunde, das als Wochenspruch für diesen Sonntag ausgesucht wurde: „Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, geht es auf und bringt vielfältig Frucht.“ (Johannes 12:24)

Der allerletzte Wunsch der Mutter

Das Leben schreibt Geschichten vom Leben und vom Sterben. Oft geheimnisvoll, weil niemals erschöpfend zu verstehen. Aber dann gibt es diesen einen Funken Leben zu entdecken, der gerade deshalb so kraftvoll ist, weil er durch Leid oder Tod geboren ist: Ein Mann, kaum älter als ich selbst, ist zu mir gekommen. Er möchte seinen Sohn evangelisch taufen lassen; weil dies der Wunsch seiner Mutter war, auf dem Sterbebett. Nun sind alle aus der Familie aber katholisch oder ohne Konfession. Der Glaube war selten mal Thema in der Familie. Ob das gehe, so eine Taufe?

Ja, das geht. Und er erzählt, dass ihm selbst nicht mehr viel Zeit bleibe, weil er eine tödliche Krankheit habe. Deshalb soll es jetzt sein, wo er noch kann. Ein Fest des Lebens soll es werden. Das Leben feiern, im Angesicht des drohenden Todes. Jetzt erst recht, vielleicht so intensiv und bewusst wie sonst selten zuvor im Leben der Familie.

Die Koserower Dorfkirche. Quelle: Dietmar Pühler

Geschenk des Glaubens wird weitergereicht

Das Leben ist kostbar, schön und intensiv – gerade weil es begrenzt, bedroht, zerbrechlich ist. Die Mutter hat ihrem Sohn auf dem Sterbebett das Geschenk des Glaubens weitergereicht. Und er schenkt es nun seinem Sohn. Ein Geschenk, das diesem Jungen sein Leben lang erhalten bleibt. Immer neu – und vielleicht gerade, wo die Not drängt und drückt – wird sein Leben reich beschenkt, weil der Glaube tröstet, hilft und Hoffnung schenkt.

Der Junge wird den Trost spüren, wenn er seinen Vater betrauern muss und ihn doch in Gottes Händen weiß. Der Glaube wird ihm helfen, wenn der Rat des Vaters fehlt. Und da wird die Hoffnung sein, dass das Leben auch für ihn selbst noch viel Gutes bereit hält. Ja, das Weizenkorn in der Erde ist ein Wort, das traurig machen kann. Aber es enthält die ganze Kraft neuen Lebens in sich geborgen.

Pastorin Bettina Morkel, Kirchengemeinde Koserow

Von Bettina Morkel