Koserower Pastorin: „Sie steigen auf mit Flügeln wie Adler“

Koserow

Atemberaubend schön und jeden Tag anders breitet sich die Landschaft unserer Insel vor dem Auge des Betrachters aus. In den geschäftigen Wochen bunten Sommertreibens freilich muss man sich manchmal ins Hinterland und ans Achterwasser zurückziehen, um ungestört Kraft und Glück aus dem Bestaunen der Natur zu schöpfen.

Wie erhaben ist ein solcher Moment, wenn das Abendlicht mit seinem Gold das Riet umhüllt! Oder wenn ein Seeadler vor einem auffährt, getragen von den Lüften! Dann klingen auch die Worte der Bibel ganz unverhohlen in einem wider. Töne kommen zum Klingen, die unter der Last des Alltags und mancher Sorgen drohen, ungehört zu verhallen.

Anzeige

Eines dieser uralten Worte hat sich neulich bei mir wieder einen Platz im Herzen erobert. In Jesaja Kap. 40, Vers 31 hören wir: „Die dem Herrn vertrauen, schöpfen neue Kraft. Sie steigen auf mit Flügeln wie Adler. Sie laufen und werden nicht müde.“

Weitere OZ+ Artikel

Vertrauen, das mich trägt

Was für ein kraftvolles Wort – voll Hoffnung und Lebensmut! In den nicht enden wollenden Monaten einer bedrückenden Pandemie ist es gut, wenn es wieder neu zum Klingen kommt! Wir sind verunsichert, diese Zeit zehrt an uns: Wie leben wir unseren Glauben in dieser Zeit? Wie kann unser Glaube jetzt Kraft schöpfen?

Damals erreichte dieses Bibelwort das Volk Israel mitten in einer Zeit der Not und tiefen Verunsicherung. Immer wieder hatten die Menschen nach Gott gerufen – und immer wieder fanden sie Trost bei ihm.

Gerade mit dem Blick auf die gewaltige Schöpferkraft Gottes, diese wunderbar geschaffene und kunstvoll geordnete Welt, gewinnt der Glaube neue Kraft und Klarheit: Warum nur zweifeln wir, dass unser Leben in Gottes Hand liegt? Eine Antwort gibt es nicht, warum ich so Schweres erlebt habe. Aber es gibt dieses Vertrauen, das mich trägt: Was immer mir passiert, ist bei Gott geborgen. Ich bin bei Gott geborgen! Auch das, was ich nicht verstehe, kann ich in Gottes Hand legen.

Wer solches Vertrauen hat, gewinnt neuen Mut für den nächsten Schritt. Wie oft war es so: Ein Ziel scheint unerreichbar. Die Kraft reicht nicht hin, um etwas durchzustehen. Aber dann tastet man sich weiter. Sieht nur auf den nächsten kleinen Schritt. Hofft, dass Gott die Kraft gibt. Und er legt seinen Segen drauf. Nicht nur auf die großen Erfolgstaten, sondern auch auf die kleinen mühsamen Schritte, die sich zurück ins Leben tasten. Aus dem Vertrauen auf Gott erwächst neue Kraft.

Wenn wieder einmal ganz unverhofft ein Seeadler vor mir in die Lüfte auffährt, will ich mich daran erinnern. Spätestens dann. Und neu Vertrauen und Kraft daraus schöpfen.

Von Bettina Morke