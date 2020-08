Koserow

Bei Gabriel Kupka vergehen keine fünf Minuten, in der nicht irgendwas klingelt oder piept. Sei es sein Handy, eine eMail im Postfach oder sein Walki-Talki, mit welchem er Kontakt zu seinen Kollegen hält. Gespräche mit seinem Chef, den Lieferanten und Kollegen stehen an der Tagesordnung. Der 35-Jährige arbeitet für die Firma „Heuvelman ibis“ als Projektleiter für den Neubau der Koserower Seebrücke.

Auf seinem Schreibtisch laufen alle Fäden für das 7,4 Millionen Euro Projekt zusammen. Nach all den coronabedingten Verzögerungen steht das Team jetzt wieder gut im Zeitplan. Unter anderem gab es Probleme bei der Einfuhr von Stahl aus Italien.„Das Land hat es in der Corona-Zeit besonders hart getroffen. Die Auswirkungen haben wir bis hierher gespürt“, erklärt er.

Ende der Arbeiten im Oktober

Nach jetzigem Stand sollen die Arbeiten am 22. Oktober abgeschlossen sein. Eigentlich sollte das Bauwerk schon im August fertig sein. Die Gemeinde Koserow plant im Herbst eine stille Eröffnung, im kommenden Jahr soll es dann ein großes Fest geben.

Gabriel Kupka auf der neuen Seebrücke in Koserow. Als Projektleiter des Bauwerkes kennt er jeden Schritt. Quelle: Hannes Ewert

Es ist Mittwoch, vormittags 10 Uhr. Wenn Kupka auf seinen Laptop in seinem Bauwagen unweit der Seebrücke blickt, sieht er ein großes Zahlenwerk, Grafiken, Zeichnungen und Tabellen. Was passiert wann, wer liefert was wohin? Der studierte Bauingenieur muss genau wissen, was am Strand abläuft.

„Ich denke jetzt haben wir 60 bis 70 Prozent des Bauwerkes geschafft“, schätzt er aus dem Bauch heraus. Am Mittwoch waren die Arbeiter unter anderem dabei, die Stahlgeländer zu montieren. Ein Element wiegt mehr als 700 Kilogramm und wird mit einem Kran zur Brücke gehievt und verschraubt. Apropos Stahl: Rund 880 Tonnen Stahl sind in der neuen Koserower Seebrücke verarbeitet.

3200 Laufbretter werden verbaut

Die Zahlen, die das Bauwerk liefert, sind beeindruckend. Rund 80 000 Schrauben halten die Seebrücke zusammen. „Wir verbauen hier 3200 Laufbretter. Sie sind aus Bongossi, ein tropisches Holz“, erklärt er. Der Vorteil liegt unter anderem in der langen Haltbarkeit. Das salzhaltige Wasser und der Wind könnten normales Holz sonst zu zu schnell verwittern lassen.

„Das Holz wurde aus Südamerika angeliefert“, sagt er. Viele Teile wurden in Holland montiert und dann nach Lubmin geliefert. „Alle Teile werden dann mit einem schwimmenden Ponton von Lubmin nach Koserow gefahren“, erklärt er. Es gibt relativ wenig Materialien, die über den Seebrückenvorplatz geliefert werden.

Alte Seebrücke im August 2013 gesperrt

Das neue Bauwerk liegt rund zweieinhalb Meter höher als sein Vorgänger. Die alte Seebrücke war deshalb sehr anfällig für Sturmschäden. Im August 2013 sperrte die Gemeinde ihr Wahrzeichen. Einzig die Vogelwelt breitete sich noch auf der Seebrücke aus.

„Zunächst wurden die alten Pfähle rausgeholt. Das funktioniert mit einem Vibrationsverfahren. Die neuen Stahlpfähle sind an der hintersten Stelle bis zu zehn Meter im Sand drin. Das Wasser ist an der neuen Anlegestellte bis zu fünf Meter tief. Die Rohre werden mit Kies verfüllt, die obersten 50 bis 60 Zentimeter sind Beton“, so Kupka. Rund 120 Tonnen Beton sind für den Bau nötig, damit alles hält.

Internationale Projekte in Europa

Gabriel Kupka Bauprojekte sind auf internationalem Terrain verstreut. Der Hamburger wirkte beim Neubau des Kreuzfahrtterminals in Kopenhagen mit, verdichtet irgendwo auf der Welt Häfen oder sorgt dafür, dass Spundwände und Wellenbrecher gebaut werden. Eigentlich sollte in Schottland noch ein riesiger Wellenbrecher gebaut werden, doch Corona machte dem ein Strich durch die Rechnung.

Badegäste beobachten die Arbeiten

In Koserow werden er und sein Team täglich von hunderten Schaulustigen beobachtet, die gerade am Strand liegen. „Die Besonderheit an diesem Bauwerk ist die Brandung. Wenn zu viel Wellengang herrscht, macht es uns die Arbeit schwerer. Für manche Arbeiten brauchen wir ganz stille See“, erklärt er.

Seit Mittwochabend steht den Arbeiten eine zweite Plattform, die Wijslift 4, zur Verfügung. „Damit kommen wir schneller voran als nur mit einem Ponton“, sagt er.

Von Hannes Ewert