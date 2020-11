Koserow

An der derzeit neu entstehenden Seebrücke von Koserow sind jetzt gravierende Schäden entdeckt und beanstandet worden. Es handelt sich dabei um zahlreiche Stellen mit fehlerhafter Verzinkung von Geländerteilen sowie den parasitären Befall von Bohlen im Trittbereich. Deren Einbau wurde gestoppt, bereits erkrankte Hölzer müssen entfernt und zwingend durch neue ersetzt werden.

So zumindest sehen es Bürgermeister René König und die örtliche Gemeindevertretung, die vom Ortsoberhaupt über die prekäre Situation auf ihrer jüngsten Sitzung informiert wurde. Es ist möglich, dass die Tropenhölzer infolge fehlerhafter (Zwischen-)Lagerung von einem afrikanischen Pilz befallen worden sind, der unbehandelt schon mittelfristig zum Zerfall der Bohlen führen dürfte. Mit der (teuren) Materie befassen sich nun bereits Gutachter.

Neubau muss zur Badesaison 2021 fertig sein

König und die Gemeindevertreter lassen indes keinen Zweifel daran, dass sie nur eine Seebrücke in hoher und vertraglich vereinbarter Qualität übernehmen und bezahlen werden. Sie ist mit insgesamt rund sieben Millionen Euro beziffert. Glücklicherweise stehe man nicht auch noch zeitlich unter Druck, da es vor allem darum gehe, den Neubau bis zum Beginn der nächsten Badesaison uneingeschränkt in Nutzung nehmen zu können.

Verzögerungen mussten die Erbauer bereits infolge diverser Corona-Folgen hinnehmen. Koserow verspricht sich einen deutlichen Zuwachs an Touristen durch den neuen Hotspot am Strand. Er sucht bislang an der gesamten Ost- und Nordsee seinesgleichen. Die Zahl derer, die sich regelmäßig direkt vor Ort oder medial bei den Verantwortlichen in der Kurverwaltung nach dem Stand der Dinge erkundigen, ist riesengroß.

Sobald alle Gutachten vorliegen, werde man sich hoffentlich einvernehmlich verständigen können, wie die Beseitigung der Fehler und Mängel kurzfristig vorgenommen werden kann. „Die Qualität ist das A und O, auch unter dem Aspekt, dass die Brücke ja künftig gepflegt und unterhalten werden muss“, sagt König weiter. Unter diesem Aspekt großmütig zu sein, würde niemand verstehen. Die abgeschlossenen Verträge würden da ganz klare Kriterien abbilden.

Von Steffen Adler