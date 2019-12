Koserower Trauerhalle erhält Anbau

Koserow

„Wir wissen, dass wir im Handwerker- und Gewerbeverein 1909 eine zuverlässige Stütze im Ostseebad haben.“ Mit diesen Worten bedankte sich Koserows Bürgermeister René König (parteilos) bei Frank Buch, Detlef Ohm, Maik Ganschow, Armin Will, Steffen Richter & Co., die in den zurückliegenden Wochen mit zahlreichen ehrenamtlichen Arbeitsstunden ein neues Gerätehaus als Anbau an die Trauerhalle auf dem gemeindeeigenen Friedhof errichtet haben.

Nach Feierabend wurde so die Voraussetzung dafür geschaffen, dass Werkzeug und Geräte, die für das Ausheben von Gräbern unerlässlich sind, eine neue und sichere Bleibe finden. „Doch damit ist noch nicht alles gelöst“, so Vereinschef Detlef Ohm. „Wir wollen außerdem im nächsten Jahr die beiden bis dato gesperrten Toiletten, wo zuletzt die Gerätschaften lagerten, wieder in Ordnung bringen und benutzbar machen.“ Außerdem hat der Verein die Absicht, die kleine Grabanlage für Kriegsopfer der Gemeinde neu zu gestalten und Tafeln aufzustellen, an denen Harken und Gießkannen für die Friedhofsbesucher bereitgestellt werden. Bürgermeister König hält es schließlich für überlegenswert, auf einem Teil des Friedhofsareals mittelfristig einen kleinen Ruheforst anzulegen. Und es soll eine günstige Lösung zur Erneuerung des verschlissenen Metallzauns entlang der Bundesstraße 111 gefunden werden.

Das Ortsoberhaupt weiß es zu schätzen, dass die Handwerker bei Bedarf stets tatkräftig zupacken. Sie waren in den zurückliegenden beiden Jahren unter anderem maßgeblich daran beteiligt, ein vor Regen schützendes Vorderdach zur Trauerhalle und eine neue Holzbrücke am Torfloch zu errichten. „Wir sparen damit viel Geld und stärken den Zusammenhalt im Ort“, erklärt König, der selbst aktiv im Handwerker- und Gewerbeverein mitwirkt. Der Verein hatte erst im Sommer gemeinsam mit vielen Koserowern und Touristen seinen 110. Geburtstag gefeiert. Zudem freut sich der Vorstand, dass mit Miriam Schulz vom Hotel „Seerose“ seit Kurzem auch eine Frau zu den Mitstreitern gehört.

Von Steffen Adler