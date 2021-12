Koserows Jugendclubkinder möchten auf die Eisbahn nach Heringsdorf

Koserow

Im Jugendklub Koserow ist eigentlich immer was los. Entweder kommen die Großen, um sich auszutauschen oder es sind die Grundschüler da, die gemeinsam backen oder einen Ausflug starten. „Wenn wir einen Wunsch bei der OZ-Weihnachtsaktion frei hätten, dann wäre es ein Ausflug zum Schlittschuhfahren nach Heringsdorf“, sagt Schulsozialarbeiterin Mandy Schmuggerow auf die Frage nach einem Wunsch.

In der Adventszeit haben sich die Jungen und Mädchen schon in drei Durchgängen getroffen, um gemeinsam zu backen, zu basteln oder auch der Märchenomi Marie Luise Bluhm zuzuhören. „Oder wir haben einfach der Weihnachtsmusik gelauscht“, sagt sie. Die Schulsozialarbeiterin ist froh, dass sie mit den Kindern trotz der aktuellen Corona-Einschränkungen noch was unternehmen kann. „Die Schüler werden ja in der Schule oft getestet – das erleichtert uns die Arbeit.“

Schon in der Vergangenheit wurde den Kindern jede Menge Spiel und Spaß geboten – unter anderem bei der Drachen- und Halloweenparty, dem Strandnachmittag oder auch dem Spielenachmittag. „Ich freue mich, dass die Eltern so gut mitziehen. Bei den gemeinsamen Freizeit- und Familiennachmittagen sind oft genauso viele Eltern wie Kinder da“, sagt sie.

In diesem Jahr sollen bei der OZ-Weihnachtsaktion die Jugendclubs der Insel bedacht werden. Zusammen mit dem Förderverein des Lions Clubs „Philipp Otto Runge“ erfüllt die OZ Jugendklubs auf der Insel Usedom und in Wolgast jeweils einen Wunsch. Das kann ein Ausflug, aber auch ein neuer Tischkicker sein. Mit Spendengeld soll auch die Instandsetzung des Konzertpavillons in den Wolgaster Anlagen forciert werden, damit der Park wieder als Ausflugsziel für die ganze Familie dient.

Spendenkonto

Empfänger: Förderverein Lions Club

„Philipp Otto Runge“ Wolgast

IBAN: DE85 1506 1638 0101 0060 61

Kreditinstitut: Volksbank Vorpommern

Stichwort: Helfen bringt Freude

Von Hannes Ewert