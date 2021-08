Koserows Pastorin: Hochwasser zeigt, wie verletzlich das Leben ist

Koserow

Jesus sprach: Wer meine Rede hört und sie tut, gleicht einem klugen Mann, der sein Haus auf Felsen baute. Als ein Platzregen fiel und die Wasser kamen und die Winde wehten und stießen an das Haus, fiel es doch nicht ein; denn es war auf Felsen gegründet. (Matthäus 7:24-25)

Na, das ist ja mal wieder ein Bibelwort, das es in sich hat! Die Wirklichkeit der letzten anderthalb Jahre hat es gezeigt: Bedrohung, Angst, Verlust in Pandemiezeiten – und das Gleiche nun durch die schlimmen Auswirkungen des Hochwassers.

Da haben viele gesehen, auch am eigenen Leib und an der Seele spüren müssen: Wenn’s hart auf hart kommt, kann man kaum noch etwas mitnehmen, da ist manches Haus ins Wanken geraten. Sinnbildlich wurde das in einer Reportage neulich: Da sah man ein schlammbeschmutztes, verbeultes Auto. Nur die Maske, ebenfalls schlammbespritzt, hing noch unversehrt am üblichen Platz: dem Rückspiegel. Ein Bild, das im ganzen Ausmaß zeigte, wie bedroht, wie verletzlich das Leben ist.

Da sind Häuser unterspült worden und eingestürzt – trotz einer guten Gründung auf Felsen, trotz solidem Fundament! Was bleibt jetzt noch? Bleibt nur Zynismus und Bitterkeit übrig, wenn ausgerechnet jetzt ein solcher Predigttext erklingt?

Was hat Jesus gemeint, als er sagte, dass ein gut gegründetes Haus nicht einstürzt, auch wenn die Bedrohungen kommen? Auch zu seiner Zeit sind Häuser eingestürzt, auch damals war das Leben bedroht durch Krankheit, Krieg und Tod. „Wer meine Rede hört …“, sagt Jesus. Da hat er gerade die bekannte Bergpredigt gehalten. Selig sind, die da Leid tragen, denn sie sollen getröstet werden, heißt es da. Und auf die Frage, wie und was man überhaupt noch beten kann, schenkt er den Menschen das „Vater Unser“: das Gebet, das viele Menschen sprechen, wenn hier auf der Insel abends die Kirchenglocken läuten.

Das könnt ihr beten, sagt Jesus, geht dazu in euer Kämmerlein, findet wieder Kraft, Mut, Vertrauen! Das „Kämmerlein“, damit hat Jesus die Vorratskammer gemeint, die es in jedem Haus zu seiner Zeit gab – da holt man sich, was man braucht. Und Beten, das ist an die Vorräte gehen, wenn einem alles, auch der Mut und die Hoffnung zerbrochen sind. Geh an die Vorräte, wenn es eng wird, da kann das Lebenshaus noch so sehr ins Wanken geraten, geh an die Vorräte, da ist noch was vorhanden. In diesen uralten Worten der Bibel steckt Leben drin, die auch in der allergrößten Not noch aufrichten und stärken können.

Von Bettina Morkel