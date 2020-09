Koserows neue Chronik erschienen: Vom Fischerdorf zum Ostseebad

Koserow

Das druckfrische Werk ist da: Seiner umfänglichen Liste von Veröffentlichungen hat Dr. Franz Jeschek (74) jetzt einen weiteren attraktiven Titel hinzugefügt. Seit dieser Woche liegt im Eigenverlag des Autors der Hard-Cover-Band „Vom Fischer- und Bauerndorf Coserow zum Ostseebad Koserow“ vor. „Was lange währt, wird schließlich gut“, sagt Jeschek lächelnd und mit Blick auf die Verzögerungen bei der Herausgabe des Bandes, die natürlich auch mit den Corona-Unbilden zu tun haben.

Aber nun ist das druckfrische Heimat-Geschichtsbuch in einer Auflage von zunächst 500 Stück auf dem Markt und kann im Hotel „Nautic“ in Koserow, das das Projekt maßgeblich unterstützt hat, erworben werden.

Umfangreiches eigenes Quellenmaterial

Jescheks Bibliografie umfasst eine Vielzahl von lokalgeschichtlichen Arbeiten, unter anderem zu Wilhelm Meinhold und seiner Bernsteinhexe, zur Historie namhafter Koserower Häuser wie etwa Ferienhäuser und Restaurants sowie zum Vorwerk Damerow an der Taille der Inselmitte. Er hat sich mit Robert Burkhard ebenso befasst wie mit Förster August Wilhelm Schrödter und dem Pädagogen Karl Koch.

Zum einen kann sich der frühere Finanzbeamte und promovierte Topograf auf ein denkbar umfangreiches eigenes Quellenmaterial stützen, zum anderen bieten ihm immer wieder neue Erkenntnisse Gelegenheit, bereits verfasste Geschichtskapitel zu ergänzen und aktualisiert neu herauszugeben. Sein Privatarchiv sucht in der Inselmitte seinesgleichen und wird wohl am ehesten von den Ückeritzer Heimatforschern in ähnlicher Dimension erreicht.

Besuch von den Nachfahren Wilhelm Meinholds

Franz Jeschek mit seinem neuen Werk über den Ort Koserow. Quelle: Steffen Adler

Die Neuerscheinung umfasst 152 Seiten und beschreibt die Entwicklung Koserows, das früher am Anfang mit „C“ geschrieben wurde, vom bescheidenen Fischer- und Bauerndorf zum heute überaus beliebten und dennoch weiter beschaulichen Bernsteinbad.

Obwohl die Endredaktion des vermutlich schnell zum Standardwerk werdenden Geschichtsbuches nur rund ein halbes Jahr gedauert hat, sind für Jeschek die Vorarbeiten im Sinne historischer Studien seit Mitte der 1990er Jahre einzubeziehen. „Und es geht ja immer weiter. Erst kürzlich haben mich Wilhelm Meinholds Ur-Ur-Enkel und sein Sohn aus Bielefeld bzw. Köln besucht. Das gab mehr als drei Stunden äußerst lebendigen Geschichtsunterricht und Erkenntnisgewinn in unserem Wohnzimmer“, so der Senior, der in seiner Frau Martina eine ebenso begeisterte wie kritische Begleiterin seiner aufwendigen Studien und Schriften hat.

Viele historische Fotos verarbeitet

Koserow ist slawischen (wendischen) Ursprungs, und Jeschek zeigt gleich zu Beginn seines Buches einen Ausschnitt aus der urkundlichen Ersterwähnung der Siedlung im Jahre 1347. Ein Gewinn und ein Muss für Einwohner wie Gäste sind die verarbeiteten historischen Fotos und Ansichtskarten, zum Teil koloriert oder Originale in Farbe. Sie zeigen unter anderem die Salzhütten, den Buchenwald am Streckelsberg sowie die Dorfstraße in einer Ansicht von Mitte des 19. Jahrhunderts.

Der Blick zum damaligen Damenbad darf ebenso wenig fehlen wie das 1884 neu erbaute Pfarrhaus. Und wer sich Zeit und Muße nimmt, die kleinen, aber feinen historischen Kostbarkeiten im Band zu entdecken, erfährt unter anderem auch, dass ein Herr Dr. Stern im August 1936 für zwei Wochen Urlaub in Koserow 13,50 Reichsmark an die Badeverwaltung zu berappen hatte, kalte Bäder inklusive – handschriftlich quittiert vom Kassenverwalter.

Hervorzuheben sind außerdem unter anderem die tabellarischen Übersichten zu den Dorfschulzen, Gemeindevorstehern und Bürgermeistern der Gemeinde, den Pastoren sowie die Zeittafel am Ende des Buches. Sie endet mit dem aktuellen Hinweis für 2020: „Die Corona-Pandemie beeinflusst die Urlaubssaison.“ Doch das dürfte im Detail und in der Zusammenschau wohl bereits wieder ein neues Arbeitskapitel für Franz Jeschek werden.

Von Steffen Adler