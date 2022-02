Kostenlose Führungen bringen Gästen die Geschichte von Swinemünde nahe

Swinemünde

Die kostenlosen Swinemünde-Führungen der Touristenorganisation haben sich als Volltreffer erwiesen. Am vergangenen Wochenende nahmen Hunderte Urlauber und Kurgäste daran teil. Im Rahmen der Reihe „Begegnung mit der Geschichte“ lernten sie das Kurviertel kennen, sahen Fledermäuse in unterirdischen Durchgängen der Goeben-Batterie und suchten nach „Geistern“ in der Unterirdischen Stadt auf der Insel Wollin. Der jüngste Teilnehmer war drei und die älteste Teilnehmerin 83 Jahre alt.

Veranstaltungen an allen Februarwochenenden

Die Veranstaltungen finden an allen Februarwochenenden statt. Sie sollen zeigen, dass Swinemünde das ganze Jahr über attraktiv ist, auch im Winter. „Wir kommen seit 20 Jahren nach Swinemünde, aber wir waren uns nicht bewusst, dass diese Stadt eine so reiche Geschichte hat“, sagte Monika Klicha aus Köslin, eine Teilnehmerin der Wanderung durch das Kurviertel.

Auch für den 12. und 13. Februar haben die Organisatoren kostenlose Führungen vorbereitet. Am Sonnabend erfahren Abenteuerlustige, wie viel der Leuchtturmwärter im 19. Jahrhundert verdient hat. Außerdem können sie einen originalen Fresnel-Spiegel berühren, der in den Räumen des Leuchtturms in Swinemünde aufbewahrt wird. Es besteht auch die Möglichkeit, Festungsziegen zu füttern und an einer militärischen Ausbildung im Gerhard Fort teilzunehmen. Treffpunkt für die Interessenten ist um 14 Uhr am Leuchtturm in Swinemünde.

An diesem Tag können Touristen zudem mit ortskundigen Fremdenführern durch das Kurviertel spazieren und dabei interessante Geschichten über die Stadt erfahren, auch auf Deutsch. Treffpunkt ist um 11 Uhr an der Konzertmuschel.

Für Sonntag wurde ein besonderer Spaziergang durch die Swinemünder Hügel vorbereitet. Er beginnt auf der Festungsroute und endet in der Unterirdischen Stadt auf der Insel Wollin. Treffpunkt ist um 11 Uhr am Gerhard Fort. „Die Ausflugsteilnehmer erhalten Gedenkabzeichen als ‚Erforscher der Swinemünder Atlantis‘. Es ist ein Abzeichen, das an den nicht mehr existierenden Stadtteil Chorzelin erinnert“, sagt Agata Kucharska von der Swinemünder Tourismusorganisation.

Von Radek Jagielski