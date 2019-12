Kotelett brennt in Wolgaster Wohnung an –Feuerwehr rückt an

Wolgast

Ein verbranntes Kotelett und jede Menge Rauch in einer Wohnung in der Wolgaster Maxim-Gorki Straße sorgte für einen Einsatz des Rettungsdienstes und der Kameraden der Feuerwehren aus Hohendorf, Kröslin und Wolgast am Sonntagmittag in Wolgast.

Nachdem klar war, dass hier kein Leib und Leben in Gefahr ist und es sich „nur“ um angebranntes Essen handelt, konnten die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren aus Kröslin und Hohendorf den Einsatz auf der Anfahrt abbrechen. Die betroffene Wohnung wurde von den Wolgastern gründlich gelüftet.

Das angebrannte Stück Fleisch dürfte durch die Hitzeentwicklung allerdings nun nicht mehr genießbar sein. Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand.

Von Tilo Wallrodt