Kräftige Finanzspritze für die Theaterlandschaft in Vorpommern

Zinnowitz/Heringsdorf/Anklam/Barth

Die Vineta-Festspiele in Zinnowitz locken jedes Jahr tausende Gäste nach Zinnowitz. In den Inszenierungen geht es eigentlich immer um das ewige Spiel von Liebe, Rache, Aufstieg und Untergang. Und natürlich um Geld. Denn nur wer viel Geld besitzt, hat Macht. Das war bei Vineta bislang immer so.

Um viel Geld für die Vorpommersche Landesbühne ging es am Dienstag auch in Anklam. Das Theater unterzeichnete mit Vertretern der Landkreise Vorpommern-Greifswald, Vorpommern-Rügen sowie mehrerer Gemeinden – in denen das Theater spielt – einen Kooperationsvertrag. Das Theater ist somit Teil des Theaterpakts Mecklenburg-Vorpommern.

Theaterangebot auf hohem Niveau

„Darin ist festgeschrieben, dass die Vorpommersche Landesbühne, deren Träger die Vorpommersche Kulturfabrik e.V. ist, sich verpflichtet ein Theaterangebot in der Region Vorpommern auf hohem Niveau zu erhalten“, erklärt Theatersprecherin Martina Krüger. Neben dem Hauptstandort Anklam bietet die Vorpommersche Landesbühne ein ganzjähriges Theaterangebot in Zinnowitz und in der Stadt Barth.

Zusätzlich bietet sie im Sommer Theater in Heringsdorf im Theaterzelt „Chapeau Rouge“ und Wolgast. In Wolgast musste in diesem und im vergangenen Jahr auf der Schlossinsel coronabedingt pausiert werden. Mit den vor 25 Jahren etablierten Vineta-Festspielen in Zinnowitz hat sie ein Open Air etabliert, das bundesweit Beachtung findet.

Finanzierung für die kommenden sieben Jahre gesichert

Im Theaterpakt ist nun erstmalig die Finanzierung der Vorpommerschen Landesbühne bis ins Jahr 2028 durch das Land Mecklenburg-Vorpommern, die Landkreise und die Kommunen längerfristig gesichert. Das Land M-V beteiligt sich an den Haushaltsmitteln des Theaters mit rund 1,5 Millionen Euro. Ab 2020 erhöhten sich die Zuschüsse um 734 000 Euro, die Land und Kommunen anteilig teilten.

Die Zuwendungen der weiteren Partner teilen sich wie folgt auf: Landkreis Vorpommern-Greifswald 395 300 Euro, Anklam 185 000 Euro, Stadt Barth 160 000 Euro, Zinnowitz 150 000 Euro, Wolgast 55 000 Euro, Heringsdorf 50 000 Euro, der Landkreis Vorpommern-Rügen 20 000 Euro. „Damit ist der laufende Theaterbetrieb gesichert“, betont Krüger. Das sind insgesamt über 1 Million Euro, mit denen sich die Städte und Gemeinden an der Finanzierung des Theaters für ein interessantes kulturelles Angebot für alle Altersgruppen beteiligen.

Auch die Stadt Wolgast profitiert vom Kulturangebot der Vorpommerschen Landesbühne mit ihren Schlossfestspielen. 2020 und 2021 fanden diese aber coronabedingt nicht statt. Quelle: Tom Schröter

Zuschüsse werden ab 2022 um 2,5 Prozent dynamisiert

Die Vorpommersche Landesbühne selbst erwirtschafte durch Kartenverkäufe etwa 800 000 Euro im Jahr. „In den vergangenen beiden Jahren stellte sich dies – coronabedingt - freilich anders dar“, so Krüger. Damit bringt das Theater im Bundesvergleich überdurchschnittlich hohe Eigenleistungen auf.

Theater ist fester Bestandteil der Kulturlandschaft

„Die Vorpommersche Landesbühne mit ihren Theatern und Außenspielorten ist fester Bestandteil unserer Kulturlandschaft und liegt uns sehr am Herzen. Daher haben wir uns gemeinsam mit den Theaterschaffenden und den gastgebenden Gemeinden rund zwei Jahre lang dafür eingesetzt, dass die heutige Einigung zustande kommt“, sagte der zweite Stellvertreter des Landrates und Finanzdezernent Dietger Wille.

Andreas Flick, kaufmännischer Geschäftsführer der Vorpommerschen Landesbühne: „Der nun geschlossene Kooperationsvertrag, mit all seinen Beteiligten, zeigt, dass die Arbeit der Landesbühne in der Region Vorpommern nicht wegzudenken ist. Dies ist ein Zeichen der Wertschätzung aller unserer Mitarbeiter. Durch die stabilisierte Finanzierung rückt nun in den kommenden Jahren wieder das kreative Schaffen in den Vordergrund.“

Auch die Gemeindeoberhäupter von Zinnowitz und Heringsdorf sind froh, dass das Kulturprogramm für die kommenden Jahre in ihren jeweiligen Orten gesichert ist. „Die Vineta-Festspiele sind ein wichtiges Aushängeschild für den Ort und die Insel“, sagt er.

Mehr als eine Million Euro für die Kultur in den Kaiserbädern

Dietger Wille 2. Stellvertreter des Landrats Vorpommern Greifswald, Dr. Wolfgang Bordel Vorsitzender der Vorpommerschen Kulturfabrik e.V., Anna Engel geschäftsführende Dramaturgin der Vorpommersche Landesbühne, Friedrich-Carl Hellwig Bürgermeister der Stadt Barth, Andreas Flick kaufmännischer Geschäftsführer der Vorpommersche Landesbühne, Bernd Lange 2. stellvertretender Bürgermeister der Hansestadt Anklam, Ralf Fischer stellvertretender Bürgermeister der Stadt Wolgast Quelle: René Lembke

Heringsdorfs Bürgermeisterin Laura Isabelle Marisken (parteilos) sagt, dass sich Heringsdorf verpflichtet fühlt, die Kulturlandschaft im Landkreis weiter und zusätzlich zu stärken. „Gute Kultur ist für unsere Einwohner sehr wichtig. Neben den Zuwendungen für das Usedomer Musikfestival und die Usedomer Literaturtage beabsichtigt die Gemeinde in einer Vereinbarung, die Vorpommersche Landesbühne zu unterstützen. Bereits in der Vergangenheit haben wir das „Chapeau Rouge“ immer gerne finanziell unterstützt, da es einen wichtigen Beitrag zur kulturellen Vielfalt in unserer Gemeinde bietet“, sagt sie. Mehr als eine Million Euro investiert der Eigenbetrieb jährlich, um den Gästen sowie den Einwohnern der Gemeinde ein abwechslungsreiches und vielfältiges Kulturangebot bieten zu können.

Barths Unterschrift fehlt – noch

Für richtig und wichtig hält auch Barths Bürgermeister Friedrich-Carl Hellwig diesen Pakt. Wenngleich auch die Unterschrift der Vinetastadt auf dem Kooperationsvertrag noch fehlt. „Das hängt mit den jüngsten Ereignissen, der Beurlaubung von Martin Schneider, zusammen. Es gibt den dringenden Wunsch aus Reihen der Stadtvertretung auf eine klärendes Gespräch mit Dr. Bordel“, begründet Hellwig. Fragen zur künftigen Ausrichtung der Barther Boddenbühne seinen noch offen.

Diese sollen vor der Unterzeichnung geklärt werden, so der Wunsch des Bürgermeisters. Dennoch sei es ihm wichtig gewesen, bei der Unterzeichnung des Kooperationsvertrages dabei zu sein.

Von Hannes Ewert und Anja Krüger