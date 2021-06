Pulow/Rostock

Den Fachbesuchern der Messe „Regional + Bio in MV“ hat der Bio-Hanftee geschmeckt, den Lebensmittelkontrolleuren stieß er allerdings bitter auf: Das Produkt, das sich im Herbst als Publikumsliebling auf der vom Wirtschaftsministerium geförderten Warenbörse für Regionalprodukte erwies, ist inzwischen als „Betäubungsmittel“ eingestuft.

Pikant: Wirtschaftsminister Harry Glawe (CDU) hatte die Lebensmittelwächter des Landesamtes für Landwirtschaft, Lebensmittelsicherheit und Fischerei (LALLF) mit einer im Februar veröffentlichten Pressemitteilung selbst auf die Spur gebracht. In dieser gab er die zehn vom Publikum als „Leuchtturmprodukt MV“ gekürten und als „hochwertige Lebensmittel“ gelobten Regional-Produkte bekannt. Neben Bio-Putenbraten und Schokoeis fand sich auf der Preisträger-Liste auch der aus Hanfblättern hergestellte Bio-Hanftee der Kräutergarten Pommernland eG aus dem vorpommerschen Pulow.

Lebensmittelüberwachung ordnete Vernichtung des Hanftees an

Im Gegensatz zu Glawe waren die Kontrolleure allerdings nicht davon überzeugt, dass es sich beim Tee aus regionalen Hanfblättern überhaupt um ein Lebensmittel handelt. Sie stuften das prämierte Produkt kurz nach Preis-Bekanntgabe als „Betäubungsmittel“ ein, mit drastischen Folgen: „Die Lebensmittelüberwachung des Kreises Vorpommern-Greifswald hat die Sperrung und Vernichtung (Kompostierung) des fertigen Hanftees angeordnet“, sagt Kreissprecherin Anke Radlof.

Für die Kräutergarten Pommernland eG, die sich als kleine Genossenschaft auf den Vertrieb von Bio-Tees und -Kräutern aus regionalem Anbau spezialisiert hat, ist die Teilnahme an dem Lebensmittel-Wettbewerb dumm gelaufen. „Es ist ja ganz klar, dass wir hier keine Rauschmittel herstellen“, sagt Iris Ehmcke, Sprecherin der Genossenschaft. 

Landesamt: Lebensmittel aus Hanfblättern nicht erlaubt

Der Grund für die Einstufung lag allerdings nicht in der möglicherweise berauschenden Wirkung, die der Aufguss aus Bio-Rohstoffen durch einen zu hohen THC-Gehalt hätte auslösen können, – den hatte die Behörde nicht einmal geprüft – , sondern allein in der Herstellung aus Hanfblättern.

Demnach dürfen hierzulande grundsätzlich nur Hanfsamen, die kein THC enthalten, in Lebensmitteln verarbeitet werden. Andere Pflanzenteile wie Blüten und Blätter aus THC-armen Nutzhanfpflanzen, die genauso aussehen wie das berauschende Kraut, dürfen nur dann verkauft werden, wenn „ihr Gehalt an Tetrahydrocannabinol 0,2 Prozent nicht übersteigt und der Verkehr mit ihnen ausschließlich gewerblichen oder wissenschaftlichen Zwecken dient, die einen Missbrauch zu Rauschzwecken ausschließen.“ So steht es in der Anlage zum Betäubungsmittelgesetz.

Landesamt: Missbrauch möglich

Beim Tee aus Hanfblättern wird nach Angaben der Landesbehörde aber genau dagegen verstoßen. Der Verkauf an einen Endkunden sei kein gewerblicher Zweck, sagt Cornelia Trapp, im LALLF zuständig für Lebensmitteluntersuchung. Auch ein Missbrauch durch den Endkunden, die Herstellung von berauschenden Extrakten oder Cookies aus THC-armen Hanfblättern, könne grundsätzlich nicht ausgeschlossen werden. Das Land sieht sich da übrigens in einer Linie mit anderen Bundesländern. In Baden-Württemberg und Bayern werden Staatsanwaltschaften gegen Hanftee-Vertreiber aktiv.

Jedes achte Lebensmittel beanstandet Im vergangenen Jahr untersuchten Lebensmittelkontrolleure in MV rund 6400 Lebensmittel. 770 – und damit jede achte Probe – musste beanstandet werden. Im Vergleich zum Vorjahr ergaben sich keine Veränderungen. Mit 63,5 Prozent handelte es sich hauptsächlich um Kennzeichnungsprobleme. Auffällige Funde: In Stichproben von Forellenfilets fanden sich Pseudomonaden, die zu den lebensmittelverderbenden Keimen gehören. In einem Baguette-Brötchen stießen die Kontrolleure auf einen eingebackenen Kunststofffaden, in einer Erdbeermarmelade auf einen Glassplitter. Positiv: In keiner der 19 untersuchten Gemüseproben wurde der Grenzwert für Nitrat überschritten.

Der THC-Gehalt des preisgekrönten und zugleich beanstandeten Tees liegt bei 0,028 Prozent und beträgt damit 14 Prozent des im Betäubungsmittelgesetz festgelegten Grenzwertes. „Wer einen Rausch haben möchte, wird sich sicher nicht unseren teuren Tee kaufen“, sagt Iris Ehmcke.

Die Teehersteller aus Pulow sind der Auffassung, dass das Betäubungsmittelgesetz in Deutschland zu eng ausgelegt wird, zumal es widersprüchliche Urteile gibt. Erst im März hob der BGH ein Urteil des Landgerichtes Braunschweig auf, das mehrere Männer wegen des Verkaufs von Hanftee zu Bewährungsstrafen verurteilt hatte.

Die Genossenschaft hat nach Rücksprache mit einem Anwalt Widerspruch gegen das Verkaufsverbot eingelegt. Dieser Widerspruch hat nach Angaben des Kreises aufschiebende Wirkung. Die als „Betäubungsmittel“ eingestuften Produkte werden weiter über den Einzelhandel und Webshop angeboten: Bio-Hanftee-Paket, 250 Gramm, für 28,49 Euro.

Preis als „Leuchtturmprodukt“ wird nicht entzogen

Für den Veranstalter der Regionalmesse, die Marketinggesellschaft der Agrar- und Ernährungswirtschaft MV e. V. (AMV), hat die Beanstandung des Hanftees derzeit keine Konsequenzen. „Mit dem Widerspruch des Herstellers ist die Einstufung nicht rechtskräftig, zumal der THC-Gehalt weit unter dem im Betäubungsmittelgesetz genannten Grenzwert liegt und das Produkt weiter im Handel präsent sein kann“, sagt Geschäftsführerin Jarste Weuffen.

Die Kräutergarten Pommernland eG hat wie die anderen neun Preisträger auch bereits ein Marketinglogo erhalten, mit dem sie den Bio-Hanftee als “Leuchtturmprodukt MV 2020“ bewirbt. Aus dem Wirtschaftsministerium heißt es, dass zum Zeitpunkt der Preisvergabe der Tee als „verkehrsfähig“ eingestuft war. Dem Tee jetzt den Preis zu entziehen, sei nicht vorgesehen, so Ministeriumssprecher Gunnar Bauer.

„Kommen aus dem Dilemma nicht raus“

Die Lebensmittelkontrolleurin Cornelia Trapp wünscht sich mehr Rechtsklarheit und eindeutige Vorgaben durch Grenzwerte. „Ansonsten kommen wir aus dem Dilemma nicht raus“, sagt sie. „Ich verstehe die Hanfproduzenten, die jeden Teil der Pflanze vermarkten möchten, aber das muss im Einklang mit den Gesetzen stehen.“

Von Martina Rathke