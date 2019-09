Wolgast

Die jüngste Ausbildungsoffensive des Wolgaster Kreiskrankenhauses zeigt erste Erfolge. Seit der Einführung der Bewerber-Infotage, die immer am ersten Donnerstag des Monats stattfinden, haben sich laut Auskunft der Klinik bereits acht junge Frauen und Männer für eine Ausbildung zum Gesundheits- und Krankheitspfleger im Hause entschieden. Die Infotage hätten daran einen Anteil. Ausbildungsstart für die Betreffenden war am 1. September.

Der theoretische Teil der dreijährigen Ausbildung erfolgt an der Beruflichen Schule der Universitätsmedizin in Greifswald, aber die praktische Ausbildung komplett in Wolgast. Bis auf wenige Praxisstationen, die das Kreiskrankenhaus nicht abdeckt, sowie die schulische Ausbildung kann somit die gesamte Lehrzeit über im Wolgaster Krankenhaus absolviert werden.

Der nächste Bewerber-Infotag steht am 5. September auf dem Programm. Alle Interessenten sind wiederum herzlich willkommen. Besucher können sich direkt an der Krankenhaus-Rezeption melden oder vorab einen Termin über h.miltzow@kreiskrankenhaus-wolgast.de oder Telefon 0 38 36/25 73 00 vereinbaren. Weitere Termine sind am 10. Oktober, am 7. November sowie am 5. Dezember.

Am Bewerber-Info-Tag können die Gäste ihren potenziellen neuen Arbeitgeber kennen lernen, sich bei einem Rundgang über die Arbeit auf den Stationen und in der Notaufnahme informieren, mit den Mitarbeitern ins Gespräch kommen und alles fragen, was sie bewegt. Das Angebot richtet sich an alle Pflegekräfte und Schulabsolventen, die sich für eine Tätigkeit am Wolgaster Kreiskrankenhaus oder für eine Ausbildung interessieren und sich die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten im Kreiskrankenhaus genauer anschauen möchten. Dabei sind flexible und Teilzeitarbeitszeiten möglich.

Von Tom Schröter