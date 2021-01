Greifswald

Rund 5000 Kilometer Luftlinie trennen das Städtchen Cinkassé im afrikanischen Togo und die Hansestadt Greifswald, dennoch besteht dieser Tage eine ganz besonders enge Verbindung zwischen den so unterschiedlichen Orten. In der Savanne des Dreiländerecks Togo/Ghana/ Burkina Faso hat in dieser Woche das „Hospital Braun“ eröffnet, ein Krankenhausbau, finanziert durch Spenden der Vorpommerschen Unternehmerfamilie Braun.

Ihr Newsletter für Greifswald Die wichtigsten News und Tipps der Woche aus Greifswald. Immer donnerstags gegen 18 Uhr in Ihrem E-Mailpostfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Insbesondere Dagmar Braun hat sich in den vergangenen Jahren für die medizinische Versorgung in der afrikanischen Region starkgemacht, eine Millionenspende machte den Anfang. Jetzt hat auch ihr Sohn Sebastian Braun - selbst mit dem Unternehmen Cheplapharm außerordentlich erfolgreich – nachgezogen und spendete eine weitere Viertelmillion Euro für das „Familienprojekt“.

Anzeige

Sebastian Braun, geschäftsführender Gesellschafter Cheplapharm. Quelle: Archiv

Doch warum Cinkassé? Eine Schlüsselrolle spielt hierbei der Verein für Deutsch-Afrikanische-Zusammenarbeit (DAZ) mit Sitz in Stralsund. Hier wird seit der Vereinsgründung 2002 aktive Netzwerkarbeit und praktische Hilfe geleistet. Etwa beim Bau von Schulen, dem Aufbau der Trinkwasserversorgung oder der Schaffung von Wirtschaftszweigen, wie zum Beispiel der Imkerei.

Die Verbindung nach Togo

„Die meisten der einigen Hundert Afrikaner, die Mecklenburg-Vorpommern in den 90er Jahren aufgenommen hat, stammen aus Togo. Dort gab es Unruhen und Bürgerkriege“, erklärt Vereinsmitglied Hinrich Kuessner. „Unter den Geflüchteten waren viele, die sich für die Zukunft ihres Heimatlandes einsetzen wollten. Daraus hat sich eine enge Zusammenarbeit entwickelt.“ So zum Beispiel mit Etienne Dable. Er kam 1993 als Asylbewerber nach Schwerin, studierte Elektrotechnik in Hamburg und ist 2006 zurück nach Togo gegangen. Mit seinem Know-How gründete er die nichtstaatliche Organisation IT Village, die in Zusammenarbeit mit dem DAZ den Hospitalneubau organisierte.

„Krankenversichert ist hier kaum Jemand“

Mitarbeiter installieren die medizinischen Geräte zur Neueröffnung des „Hospital Braun“. Quelle: IT Village

„Die Savanne im Norden von Togo gehört zu den ärmsten Regionen des Landes“, erzählt Hinrich Kuessner. „Rund 90 Prozent der Menschen leben hier in Subsistenzwirtschaft, viele Kinder gehen nicht zur Schule, krankenversichert ist hier kaum Jemand.“ Die medizinische Versorgung sei katastrophal, im Umkreis von 150 Kilometern gebe es kein Krankenhaus. „Bislang gibt es viele Fälle, die als nicht behandelbar gelten“, berichtet Etienne Dable. „Weil die zur Diagnostik und Behandlung notwendigen medizinischen Geräte nur in der Hauptstadt Lomé vorhanden sind, ein Computertomograf zum Beispiel.“

Deutsch-Afrikanische Zusammenarbeit e.V. Der Verein zur Deutsch-Afrikanischen Zusammenarbeit (DAZ) ist ein gemeinnütziger Verein mit Sitz in Stralsund, der es sich zum Ziel gesetzt hat, den Menschen in Togo bei der Armutsbekämpfung zu helfen. DAZ akquiriert Entwicklungshilfemittel und Spenden zum Beispiel zum Bau von Brunnen und Schulen. Ein Ausbildungszentrum ermöglicht die Berufsausbildung in der Savanne und unterstützt die Bauern bei der gewinnorientierten Honigproduktion, in der Landwirtschaft und bei Bewässerungs- und Aufforstungsprojekten. Gegründet wurde der Verein 2002 in Greifswald, Vorsitzende des Vereins ist die SPD-Politikerin Sonja Steffen.

Mit dem Hospital Braun ändert sich das jetzt: Erste medizinische Geräte sind bereits installiert, Endoskop und CT sollen bis Ende des ersten Quartals ankommen, die Kliniken von Bartmannshagen und Rostock haben EKG-Geräte, Mikroskope und Intensivbetten beigesteuert, die per Container in das kleine Krankenhaus geliefert wurden. Derzeit erhalten die Ärzte die Einweisungen in die Technik und ihre Arbeitsbereiche.

Einführung der Mitarbeiter in die künftigen Arbeitsbereiche des „Hospital Braun“ in Togo. Quelle: IT Village

Angebot vor allem für Frauen und Kinder

„In der kommenden Woche wird über das Radio dann offiziell bekannt gegeben, dass das Hospital eröffnet hat“, freut sich Kuessner. Dann können die ersten Patienten in die Klinik kommen, die über rund 40 Betten und einen großen ambulanten Bereich verfügt. Wenn Patienten vor der Tür stehen – denn ein Auto für die Reise oder ein Telefon für eine Voranmeldung sind hier nicht alltäglich – werden sie aber bereits behandelt. Das Angebot des Hospitals richtet sich zunächst vordringlich an Frauen und Kinder. „Die Säuglingssterblichkeit liegt dort bei rund 144 pro 100.000 Geburten“, berichtet er. „Zum Vergleich: In Deutschland liegt dieser Wert bei unter vier!“

Hospital soll sich langfristig selbst finanzieren

Eine staatliche Unterstützung in Form von Fördermitteln gibt es für das Krankenhausprojekt in Togo nicht. „Aber wir haben große Erleichterungen beim Zoll bekommen, das ist auch schon viel Wert“, so Etienne Dable. „Langfristig soll sich das Krankenhaus aber selbst tragen.“ Das überregional gute Angebot der Klinik soll auch wohlhabendere Patienten anziehen, die dann über eine Mischfinanzierung die ärmeren mitfinanzieren.

Der Vorsitzende des togolesischen Vereins IT Village, Etienne Dable, mit Hinrich Kuessner. Quelle: Cornelia Meerkatz

Obwohl noch einiges zu tun bleibt – eine Spendenaktion für einen Rettungswagen läuft beispielsweise noch – ist die Stimmung in Cinkassé ausgezeichnet. „Wir hoffen auch auf einen weiteren Austausch von Know-How, zum Beispiel durch Ärzte aus Deutschland, die hier einige Zeit verbringen möchten“, sagt Dable. Die Verbindungen nach Vorpommern könnten besser nicht sein: Zur Vorbereitung des Projekts war der ärztliche Projektleiter Dr. Bayake Dotse bereits 2017 zu Besuchen in Krankenhäusern in Anklam, Karlsburg und Stralsund.

Von Anne Ziebarth