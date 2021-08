Kreative Urlauber kreieren Sandschildkröte in Karlshagen

Karlshagen

Im Urlaub werden viele Menschen richtig kreativ. Entweder sie malen schöne Bilder, basteln etwas aus Naturmaterialien oder sie leben sich am Strand aus. Hauptsache, es lenkt irgendwie vom Alltag ab und lässt schöne Gedanken aufkommen. Alt und Jung bauen Kleckerburgen oder fantasievolle Gebilde aus Sand und schmücken diese mit Muscheln, Seegras oder auch Stöckern. In Karlshagen war wohl ein Gast da, der Schildkröten mag. Doch das „Tier“ war nicht alleine, sondern hatte auch noch seine Kinder dabei. Die nächste offizielle Möglichkeit, sich am Strand kreativ auszulassen, gibt es übrigens am Donnerstag. Der Eigenbetrieb Karlshagen lädt zum schaurig schönen Meeresmonsterbau ein. Start ist um 16.30 Uhr am Strandaufgang M. Alle Teilnehmer haben die Chance auf tolle Preise.

Von Hannes Ewert