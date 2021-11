Kreativste Kita in MV gesucht: Jetzt über die besten Bastelarbeiten der Kinder abstimmen

Rostock

Es wurde gesammelt, geklebt, gemalt – sogar gebacken: 31 Kindergarten-Gruppen aus Mecklenburg-Vorpommern haben sich um den Titel beim OZ-Wettbewerb „Kreativste Kita in MV“ beworben. Jetzt werden die Gewinner gesucht.

Bei unserer herbstlichen Bastelaktion waren die Kita-Kinder im Land aufgerufen, ihrer Kreativität und Fantasie freien Lauf zu lassen. Lediglich zwei Motive hatte die OZ vorgegeben: „Mein Freund, der Baum“ und „Mein Freund, der Drachen“. Erlaubt war alles, was Spaß macht. Bilder malen, kneten, Kunstwerke aus Kastanien und Blättern oder auch Falt-Arbeiten.

So können Sie die Sieger küren – und selbst etwas gewinnen

Ab sofort haben alle OZ-Abonnentinnen und -Abonnenten die Chance, aus den Einsendungen ihren Favoriten zu wählen und die beiden Gewinner zu küren. Es gibt je einen Sieger für „Mein Freund, der Baum“ und „Mein Freund, der Drachen“. Diese beiden Kita-Gruppen erhalten von der OZ jeweils einen 200-Euro-Gutschein für Smyth Toys (früher: Toys ’R’ Us).

Die Abstimmung ist bis Dienstag, 9. November 2021, um 12 Uhr möglich. Gewinnen können auch die Teilnehmer der Umfrage: Wer mitmacht und sich im Anschluss registriert, hat die Chance auf einen 25-Euro-Gutschein für „Amazon“. Dieser wird unter allen Teilnehmern verlost.

Unterschiedlichste Arbeiten eingereicht

Beeindruckend ist zum Beispiel das Stillleben der Kita „Waldameisen“ in Negast. Die Knirpse haben einen Wald in Kleinformat gestaltet. Dazu sammelten sie Naturmaterialien, sägten Tiere zurecht, klebten Bäume und stachen Formen mit einer Nadel heraus. Alle Elemente wurden in einer Box platziert, so dass sogar ein dreidimensionales Kunstwerk entstanden ist.

In der Kita „Kastanienhaus“ aus Rostock wurden die Mädchen und Jungen mit Pastellkreide, Naturmaterial und – passend zur OZ – einer Zeitung kreativ. Sie gestalteten so ein buntes wie stürmisches Herbstbild.

Toll auch die Idee der Krippengruppe „Farbkleckse“ der Rostocker Kita „Am Friedrich-Franz-Bahnhof“. Die Kleinen entdeckten den Herbst mit allen Sinnen, sammelten im Wald Material zum Basteln und formten nicht nur einen Drachen aus Blättern und Zweigen. Die Schnur des Drachens setzten sie aus einer langen Kastanien-Kette zusammen. Damit das Kunstwerk nicht wegfliegt, packte eines der Mädchen kräftig zu.

Etwas ganz anderes ließen sich die Kinder der Awo-Kita „De Utkieker“ aus Bad Doberan einfallen. Dort wird die Kaffeemahlzeit gemeinsam vorbereitet. Kurzerhand wurde das Motiv des Drachens nicht gebastelt, sondern als Torte umgesetzt. Das Ergebnis konnte sich nicht nur sehen lassen, sondern war auch noch lecker – und in Nullkommanichts verputzt. Gut, dass die Erzieher der Gruppe „Wackelzahnbande“ vorher noch schnell ein Foto machen konnten.

