Kreis Vorpommern-Greifswald: Grippeimpfstoff ist alle

Im Gesundheitsamt des Landkreises ist derzeit kein Impfstoff mehr vorrätig, dies teilte der Landkreis Vorpommern-Greifswald am Donnerstag mit. Aus diesem Grund müssen die Impfsprechstunden am Dienstag und Donnerstag im Gesundheitsamt in der Feldstraße bis auf Weiteres ausfallen. Der Landkreis bittet Bürgerinnen und Bürger um Verständnis.

Besonders für Ältere wichtig

Die Impfkommission des Robert-Koch-Instituts empfiehlt eine Grippeschutzimpfung vor allem für Personen ab 60 Jahre, Schwangere, Personen mit einem chronischen Leiden, Bewohner von Alters- oder Pflegeheimen und Personen die mit ihnen Kontakt haben. Neben den Gesundheitsämtern bieten fast alle Hausarztpraxen die Grippeschutzimpfung an.

Noch Ende Oktober hieß es vom Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) in den Gesundheitsämtern sei genug Impfstoff verfügbar. Es könne aber zu Verzögerungen bei der Auslieferung bestellter Impfdosen kommen.

