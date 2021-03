Kreis seit zwei Tagen mit erhöhter Inzidenz

Greifswald

Die aktuelle 7-Tages-Inzidenz ist auch den zweiten Tag in Folge in Vorpommern-Greifswald über 100. Sollte sich das nicht ändern, könnte das weitreichende Folgen für den Kreis bedeuten. „Aufgrund der aktuellen Entwicklungen ist zu erwarten, dass der Inzidenzwert von 100 wieder für mehr als drei Tage überschritten wird“, prognostizierte ein Sprecher des Kreises am Montag.

Wenn der Kreis drei Tage in folge eine Inzidenz über 100 Infizierte auf 100.000 Einwohner in sieben Tagen hat, greifen wieder zahlreiche Maßnahmen. So wird nach einer zweitägigen Übergangsfrist der Wechselunterricht an weiterführenden Schulen ausgesetzt und der Präsenzunterricht an Grundschulen abgebrochen. Es gilt wieder die freiwillige Betreuung an den Einrichtungen. Selbes gilt für Kitas.

Auch auf den Freizeitsport würde die erhöhte Inzidenz Einfluss haben: Wie der Kreis am Montag mitteilte, würde eine Meldung des Kreissportbundes hinfällig, nach dem der Freizeitsport für Jugendliche unter 20 Jahren wieder erlaubt sei. „Gestattet ist nur der Sportbetrieb für die Altersstufen der Klassenstufen Eins bis Sechs, da Sportausübung und Präsenzunterricht in der entsprechenden Landesverordnung aneinandergebunden sind,“ heißt es in einer Erklärung.

In Kitas gilt noch Schutzphase

Zudem klärt der Kreis über die sogenannte Schutzphase in Kitas auf. In dieser Phase der Lockerung sind Einrichtungen nur eingeschränkt in Betrieb. Ein Sprecher erklärte, dass „die Schutzphase weiterhin gilt, da die Inzidenz von 100 nicht lange genug unterschritten war und momentan auch wieder überschritten ist.“

Der Kreis empfiehlt den Eltern daher, keine Eingewöhnung durchzuführen. Gruppen sollten möglichst noch weiter getrennt werden und neue Kontakte vermieden werden.

Von Philipp Schulz