Neetzow

Was war das wieder für ein Kopf-an-Kopf-Rennen: Nur 24,90 Sekunden benötigte die Wettkampftruppe der Freiwilligen Feuerwehr Mesekenhagen am Sonnabend in Neetzow beim Kreisausscheid der Feuerwehren in Vorpommern-Greifswald in der Disziplin Löschangriff Nass. Damit gewann die Mannschaft bei den Herren. Bei den Frauen holte sich die Mannschaft aus Neetzow-Liepen mit 36,07 Sekunden den ersten Platz. Auch Landrat Michael Sack ( CDU) und sein Stellvertreter Dietger Wille starteten mit der Gastmannschaft „Landkreis“ beim Feuerwehrwettbewerb. Insgesamt traten 19 Männer- und acht Frauenteams gegeneinander an.

Beim Löschangriff Nass müssen je sieben Männer oder Frauen auf 100 Metern Länge Schläuche ausziehen und Wasser aus zwei Strahlrohren in eine 10 Liter fassende Zielvorrichtung füllen. Zahlreiche Zuschauer verfolgten die spannenden Feuerwehrsportwettkämpfe in Neetzow nahe Jarmen.

Christopher Niemann