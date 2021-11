Wolgast

Wiederholung: Nach dem Erfolg des ersten Impfens ohne Termin im Wolgaster Kreiskrankenhaus am vergangenen Freitag soll es in diesem Monat und auch im Dezember eine solche ganztägige Impfung geben. Wie die Ärztliche Direktorin des Kreiskrankenhauses, Dr. Maria Zach, informierte, ließen sich insgesamt 81 Menschen impfen. Davon waren 23 Erstimpfungen, 19 Zweit- und 40 Dritt-, also sogenannte Boosterimpfungen.

Für den November steht der Termin des Impfens ohne Termin auch schon fest – es ist der 26. November. Die Impfung findet dann wieder in den Räumen des Kreiskrankenhauses statt. In unserer Berichterstattung am Freitag hatten wir irrtümlich angegeben, dass sie in der Praxis von Dr. Anja Steffen durchgeführt wurde. Dafür bitten wir um Entschuldigung.

Hausarzt Dr. Gero Kärst impft mit Biontech

Impfungen führt auch weiterhin der Wolgaster Hausarzt Dr. Gero Kärst durch. Mit seinem Team steht er auch für Boosterimpfungen bereit, denn die Auffrischungsimpfungen müssen nicht mehr in einem Impfzentrum, etwa in Greifswald, erfolgen. Verwendet wird dafür der Impfstoff von Biontech. Viele Bürgerinnen und Bürger sparen sich so lange Anfahrtswege. „Für jeden Impfwilligen steht auch Impfstoff zur Verfügung“, sagt Gero Kärst. Er möchte gern weitere Menschen ermutigen, sich impfen zu lassen. Er gibt zu bedenken, dass ein Drittel der Bevölkerung hierzulande weiter ungeschützt gegen das Coronavirus ist, wobei für die Kinder bis elf Jahre noch kein Impfstoff zugelassen ist.

Das Praxisteam von Dr. Gero Kärst bietet Auffrischungsimpfungen sowie auch Erst- und Zweiimpfungen täglich von 7.30 bis 11 Uhr und am Montag, Dienstag und Donnerstag auch von 15 bis 17 Uhr an. Bei Kindern ab elf Jahre muss ein Erziehungsberechtigter bei der Erstimpfung dabei sein.

Von Cornelia Meerkatz