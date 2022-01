Kreiskrankenhaus Wolgast: Impfpflicht kann fehlendes Personal zur Folge haben

Wolgast

Das Wolgaster Kreiskrankenhaus arbeitet nach Aussage des Geschäftsführers Carsten Köhler mit großer Anstrengung daran, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Impfangebote zur Immunisierung gegen das Coronavirus zu unterbreiten. Am 15. März tritt auch für das Krankenhaus die beschlossene einrichtungsbezogene Impfpflicht in Kraft.

„Die Impfpflicht befürworten wir grundsätzlich, vor allem in sensiblen Bereichen wie im Krankenhaus. Wir haben hier von Anfang an das Gespräch mit unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gesucht, informieren über die Impfmöglichkeiten und bieten die Impfung auch im Haus an“, sagt Köhler. Wie in allen Gesundheitseinrichtungen gebe es unter den Kolleginnen und Kollegen welche, die sich aus unterschiedlichen Gründen noch nicht für eine Impfung entschieden hätten.

Verbindliche Regelungen fehlen

Außerdem gebe es durch die Omikron-Variante fast täglich neue Entwicklungen. Wegen der steigenden Fallzahlen können noch niemand sagen, wie viele genesene Mitarbeiter das Krankenhaus dann habe. „Wir wollen die noch verbleibende Zeit intensiv nutzen, um uns dazu auszutauschen. Außerdem erhoffen wir uns verbindliche Regelungen vom Gesetzgeber, wie es für unsere Beschäftigten ohne Impfschutz oder Nachweis einer Genesung nach dem 16. März weitergeht“, erklärt der Geschäftsführer. Denn die fehlen bisher noch.

Wie hoch die genaue Impfquote der 300 Mitarbeiter des Kreiskrankenhauses Wolgast sei, könne man noch nicht sagen. Der Geschäftsführer macht aber deutlich, dass mit Eintreten der einrichtungsbezogenen Impfpflicht zum 15. März Auswirkungen auf den Betrieb durch fehlendes Personal nicht ausgeschlossen werden können. „Wir müssen in diesen Fällen dann nach Möglichkeit flexibel reagieren. Aktuell ist der Klinikbetrieb pandemiebedingt noch nicht wieder komplett hochgefahren“, erklärt er. Acht Patientinnen und Patienten werden aktuell mit einer Covid-19-Erkrankung auf der Normalstation behandelt. Auch die Antikörpertherapie wird weiterhin angeboten.

Lage von Tag zu Tag neu bewerten

Köhler weiß aber: „Mit Andauern des aktuell sehr dynamischen Pandemiegeschehens ist auch mit mehr Patienten und mit steigenden Personalausfällen zu rechnen. Wir brauchen aber gerade in dieser Phase wirklich jede Frau und jeden Mann. Insofern müssen wir in den kommenden Wochen von Tag zu Tag die Lage neu bewerten und danach die Versorgungskapazitäten ausrichten.“

In der Unimedizin Greifswald, deren Tochter des Wolgaster Kreiskrankenhaus ist, sind nach Aussage des Ärztlichen Vorstandes 90 Prozent der gut 3800 Mitarbeiter geimpft. Im Umkehrschluss bedeutet es, dass an die 400 Beschäftigte noch keinen Impfschutz haben.

Bis Mitte März müssen Einrichtungen, die von der Impfpflicht betroffen sind, alle ungeimpften Mitarbeiter beim zuständigen Gesundheitsamt melden. Dieses soll den Fall dann genau prüfen. Wird kein Nachweis erbracht, kann das Gesundheitsamt den Mitarbeitern ein Betretungs- bzw. Tätigkeitsverbot für die jeweilige medizinische bzw. Pflegeeinrichtung aussprechen.

