Kreiskrankenhaus Wolgast: Nach Corona-Fall viel Personal in Quarantäne

Wolgast

Im Wolgaster Kreiskrankenhaus arbeitet die Geschäftsführung seit Bekanntwerden des positiven Coronatests bei einem Arzt mit Hochdruck daran, ein Ausbreiten der Coronainfektionen zu verhindern. Das positive Testergebnis des Mediziners sei ein Zufallsfund gewesen und bei einer Routineuntersuchung zutage getreten.

Wie der Geschäftsführer der Krankenhausgesellschaft Mecklenburg-Vorpommern, Uwe Borchmann, mitteilte, sind an den Krankenhäusern Routine-Testungen des Personals üblich. Jeder Träger habe dabei sein eigenes Konzept. Das Risiko sei in den einzelnen Abteilungen unterschiedlich. Tests stünden nicht in unbegrenzten Mengen zur Verfügung, so dass die Ressourcen geschont werden müssten.

Der Mediziner habe erst danach am Abend coronatypische Symptome aufgewiesen, sagte die Ärztliche Direktorin des Krankenhauses, Dr. Maria Zach, auf Nachfrage der OSTSEE-ZEITUNG am Montag. Allerdings habe er im Haus, etwa in der Pause, zahlreiche ungeschützte Kontakte gehabt, also Umgang mit Kollegen, ohne eine Maske zu tragen.

Besuchsverbot auf der Unfallchirurgie

Aus diesem Grund seien inzwischen beim medizinischen Personal zwei Drittel der Anästhesie und die Hälfte der Unfallchirurgie in Quarantäne geschickt worden. Auch 15 Pflegekräfte seien in häuslicher Quarantäne. Der große Personalausfall bedeute, dass vorübergehend angesetzte Operationen abgesagt werden mussten. Für die Unfallchirurgie wurde ein Besuchsverbot ausgesprochen. Die Patienten auf anderen Stationen können eingeschränkt besucht werden.

In der Wolgaster Klinik werden nach eigenen Angaben derzeit keine Patienten mit einer Covid-19-Erkrankung behandelt. „Wir wollen mit diesen drastischen Maßnahmen garantieren, dass das Wolgaster Kreiskrankenhaus auch weiterhin seiner Pflicht zur medizinischen Versorgung der Bevölkerung der Region nachkommen kann. Die Kranken- und Notfallversorgung ist weiterhin vollständig gesichert“, versicherte die erfahrene Ärztin.

Das vorübergehende Besuchsverbot des Teilbereiches Unfallchirurgie sei für die dortigen Patienten sicher sehr belastend, aber ohne konsequentes Handeln drohe im schlimmsten Fall womöglich die Schließung des gesamten Hauses. „Das kann niemand wollen. Daher arbeiten wir mit größter Transparenz“, betonte Zach.

Indes bleibt die Corona-Lage im Landkreis Vorpommern-Greifswald angespannt. Der Inzidenzwert (Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen) ist auf 84,0 gestiegen, so Kreissprecherin Anke Radlof. Das Gesundheitsamt registrierte einen positiven Fall im Humboldt-Gymnasium in Greifswald. Hier sind derzeit 40 Personen Quarantäne. Aktuell sind rund 20 Kitas beziehungsweise Schulen von Corona betroffen, wie beispielsweise die Kita „Regenbogen“ in Zinnowitz und das Kinderhaus „Himmelschlüsselchen“ in Benz.

Seit Beginn der Pandemie wurden im Landkreis Vorpommern-Greifswald 724 Corona-Fälle bestätigt, zwölf mehr als am gestrigen Sonntag. Es gibt derzeit 377 aktive Fälle, 339 Personen gelten als genesen, und acht Menschen sind verstorben.

Von Cornelia Meerkatz