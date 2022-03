Kreiskrankenhaus Wolgast: Notfallversorgung trotz hoher Coronazahlen gesichert – wie geht das?

Wolgast

Das Kreiskrankenhaus Wolgast kann nach wie vor die Notfallversorgung gut absichern. Sie habe derzeit auch Priorität. Das betont die Ärztliche Direktorin er Einrichtung, Dr Maria Zach.

Angesichts steigender Coronazahlen und großer Personalausfälle in vielen Krankenhäusern in Mecklenburg-Vorpommern laute nach den Worten des Geschäftsführers Carsten Köhler das Signal des Wolgaster Krankenhauses nach außen: „Wir sind handlungsfähig.“ Dabei gebe es im Haus neben zahlreichen Krankheitsfällen beim medizinischen und pflegenden Personal auch etliche ausfälle im Bereich der Reinigung und der Küche zu verkraften. Aber alle, die arbeiten können, würden das mit großem Engagement tun, betonte er.

Notfallversorgung musste nicht abgemeldet werden

Dr. Maria Zach berichtet, dass sie sehr froh sei, dass im Gegensatz zu anderen Häusern die Notfallversorgung nicht abgemeldet werden musste. „Wir nehmen aktuell sowohl Covid-Patienten als auch Patienten, die nicht an Covid erkrankt sind, auf. Und das nicht nur aus Wolgast, von der Insel Usedom und dem Umland, sondern auch aus Greifswald von der Unimedizin“, sagt sie.

Dank sehr akribischer wöchentlicher Planung und ständiger Abstimmung auf die aktuelle Lage der Krankmeldungen könne das Wolgaster Krankenhaus auch weiterhin anstehende Eingriffe planen und durchführen. Das sei für manche Kliniken in MV schon ein Novum, doch das gesamte Krankenhaus-Team hier trage die derzeitige Belastung mit ganz viel Empathie für die Patienten, versichert Geschäftsführer Carsten Köhler.

Geschäftsführer Carsten Köhler und die Ärztliche Direktorin, Dr. Maria Zach. Sie sagen, dass das Krankenhaus auf die medizinische Versorgung ankommender Flüchtlinge aus der Ukraine vorbereitet ist. Quelle: Cornelia Meerkatz

Familien von ukrainischen Mitarbeitern werden geholt

Gewappnet ist das Kreiskrankenhaus Wolgast auch für die medizinische Versorgung ankommender Flüchtlinge aus der Ukraine. Dazu gebe es einen ständigen Austausch mit der Stadt. Da es mehrere Pflegekräfte und Krankenschwestern gebe, die selbst aus der Ukraine stammen und in Wolgast leben, gebe es nicht nur bei der Verständigung keine Probleme, versichert Köhler. Die jungen Krankenhausmitarbeiterinnen und -mitarbeiter würden allein durch ihre Anwesenheit in der Klinik vor dem Krieg Geflüchteten die Angst vor der Fremde nehmen und ihnen Zuversicht vermitteln.

Ihr Newsletter von Deutschlands schönster Insel Jeden Freitag um 18 Uhr erhalten Sie von uns einen Newsletter in Ihr Postfach. Wir zeigen Ihnen, dass Deutschlands schönste Insel, nämlich Usedom, viel mehr zu bieten hat als nur Sonne und Sand. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Dabei sind sie selbst in großer Sorge um ihre in der Ukraine gebliebenen Familien“, so der Geschäftsführer. Besonders nach den jüngsten Angriffen auf den Flughafen der Stadt Lemberg (Lwiw) in der Westukraine, wo ein Großteil der ukrainischen Mitarbeiter herkomme, sei die Angst um die Angehörigen verständlicherweise noch gewachsen. „Aus diesem Grund bemühen wir uns gemeinsam mit der Universitätsmedizin Greifswald, wo auch zahlreiche ukrainische Pflegekräfte beschäftigt sind, die Familien unserer Mitarbeiter hierher zu holen. Das sehen wir einfach als unsere Pflicht an“, sagt Köhler.

Von Cornelia Meerkatz