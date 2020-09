Kreismusikschule Wolgast: „Uns fehlt das öffentliche Spielen“

Wolgast

Für die Kreismusikschule Wolgast-Anklam sind die wegen der Corona-Epidemie geltenden Einschränkungen des Unterrichtsbetriebs mit ernsten Folgen verbunden. Besonders der Lockdown habe Schüler und Lehrer auf eine harte Probe gestellt, berichtet Schulleiterin Marika Guddat. Die Erfahrung habe eindeutig gezeigt: „Bei uns kann der Onlineunterricht den Präsenzunterricht nicht ersetzen.“

Via Internet sei ein Zusammenspiel der Pädagogen und der Eleven praktisch nicht möglich. „Der Lehrer kann dem Schüler spontan nichts am Instrument zeigen und kaum Fehler korrigieren. Außerdem geht die persönliche Beziehung zwischen Lehrern und Schülern verloren“, schildert die Schulleiterin, die froh ist, dass seit Anfang Mai Einzelunterricht – wenn auch unter strengen Hygieneauflagen – wieder möglich sei und sich der Schulalltag allmählich normalisiere.

Wände aus Plexiglas trennen Lehrer und Schüler

Dennoch engten die strengen Auflagen das Schulleben noch immer wesentlich ein. Dass im Schulgebäude an der Wolgaster Bahnhofstraße Maskenpflicht herrsche, die Räume nach jeder Lernstunde intensiv durchlüftet und Stühle, Türklinken, Notenständer sowie Tastaturen regelmäßig desinfiziert werden müssten, sei zu verschmerzen. Auch mit den insgesamt zirka 30 vom Hausmeister Henry Janzen gebauten Plexiglas-Wänden, die zwischen Lehrer und Schüler platziert werden, und mit den zum Schutz gegen Aerosole über die Trichter der Blasinstrumente zu stülpenden Feinstrümpfen könne man leben.

Schulleiterin Marika Guddat: „Bei uns kann der Onlineunterricht den Präsenzunterricht nicht ersetzen.“ Quelle: Tom Schröter

Viel bedauerlicher sei es, dass Ensembles, wie zum Beispiel Jazzband, Bigband, Chor oder Instrumentalgruppen, für den Unterricht geteilt werden müssten, um zwischen den Akteuren den geforderten 1,50-Meter-Mindestabstand zu gewährleisten. Denn es mangele an großen Räumen. Im Saal der Musikschule könnten derzeit maximal zehn Tänzer bzw. zwölf Instrumentalisten unterrichtet werden.

Zudem: „Uns fehlt das öffentliche Spielen“, verdeutlicht Marika Guddat. Erst seit Kurzem seien Klassen-Vorspiele wieder möglich; allerdings dürfe jeder Schüler zur Minderung des Infektionsrisikos nur einen Zuhörer mitbringen. Konzerte und öffentliche Proben gehörten sonst zum regulären Leben der Musikschule. „Durch das Vorspielen bekommen unsere Schüler Sicherheit und sammeln Auftrittserfahrung. Außerdem bedeutet es für sie Motivation, wenn sie zeigen, was sie können.“ Wenn Anfänger miterlebten, wie gut Fortgeschrittene ihr Instrument beherrschen, sei dies für sie ein Ansporn, selbst mehr zu üben.

Zurzeit gibt es keine Wartelisten mehr

Daher begrüßt die 54-jährige Musikschulleiterin jede weitere Lockerung der Corona-Auflagen. „Inzwischen sind wir auch in den Schulen und Kindertagesstätten nahezu überall wieder präsent“, sagt die Koserowerin, schränkt aber sofort ein, dass in Kitas noch immer nicht gesungen werden dürfe. Im Frühjahr sei wegen des Lockdown praktisch von heute auf morgen keine frühmusikalische Erziehung etwa in Kitas mehr möglich gewesen. Auch der traditionelle „Tag der offenen Tür“ in der Musikschule fiel 2020 Corona zum Opfer. Mit drastischen Folgen: „Wir haben in diesem Jahr nur halb so viele Neuaufnahmen wie in normalen Jahren“, bilanziert Marika Guddat.

Die Leiterin macht daher allen Neugierigen Mut, sich jetzt für ein Instrument anzumelden. „Unsere 24 Lehrer und sechs Honorarlehrer sind zwar gut ausgelastet, trotzdem“, so betont sie, „gibt es zurzeit keine langen Wartelisten mehr.“ Zurzeit zähle die Einrichtung etwa 1000 Musikschüler.

Große Vorfreude herrscht bei Lehrern und Schülern auf das seit dem Lockdown erste Konzert, das am 27. September um 11 Uhr im Kinosaal des Historisch-Technischen Museums in Peenemünde über die Bühne gehen soll. Bei dem Preisträgerkonzert musiziert die Elite der Musikschulen Wolgast-Anklam, Ueckermünde und Greifswald. Unterstützt wird der Auftritt durch das Junge Usedomer Musikfestival, die Achterkerke-Stiftung für Kinder und die Stiftung der Sparkasse Vorpommern für Wissenschaft, Kultur, Sport und Gesellschaft.

Von Tom Schröter