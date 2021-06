Wolgast

In der Kreismusikschule Wolgast-Anklam ist das Schuljahr 2020/21 nach langem digitalem Unterricht letztlich mit einem dreiwöchigen Präsenzunterricht zu Ende gegangen. „Diese Zeit wurde genutzt, um für die zukünftigen Abc-Schützen Schnupperstunden zu organisieren, Absolventenprüfungen abzunehmen und freiwillige Jahresprüfungen in der ersten Ferienwoche durchzuführen“, informiert Schulleiterin Marika Guddat.

Auch die frühmusikalische Erziehung in den meisten Kindertagesstätten und an fast allen Schulen sei während der letzten Schulwochen dank der Lockerungen der Corona-Beschränkungen wieder angelaufen. Die Kooperationen an den allgemeinbildenden Schulen im Fach Tanz sollen unterdessen erst ab dem neuen Schuljahr wieder in üblicher Weise aktiviert werden. „Die Verbindungen zu den Schulen sind aber schon wieder geknüpft“, berichtet Marika Guddat.

Rückblick auf ungewöhnliches Schuljahr

Die mit der Pandemie verbundenen Einschränkungen des regulären Unterrichtsbetriebes beeinträchtigten den Schulalltag in diesem ungewöhnlichen Schuljahr – sowohl für die Musikschüler als auch für die Pädagogen. „Wir hatten auch mehr Abmeldungen als sonst, aber von einer Flut will ich dennoch nicht sprechen“, so die Leiterin. Noch immer seien aktuell über 1000 Schüler an der Kreismusikschule registriert.

Um musikalischen Nachwuchs für das Instrumentenspiel zu begeistern, seien die frühmusikalische Erziehung und der alljährliche „Tag der offenen Tür“ in der Musikschule erfahrungsgemäß sehr wirksame Mittel. Hier können interessierte Mädchen und Jungen viele verschiedene Instrumente kennenlernen und sofort ausprobieren. Umso schwerzhafter wirkt die Tatsache, dass diese traditionell im Frühjahr angesetzten Aktionstage 2020 und 2021 coronabedingt ins Wasser gefallen sind. „Zu Beginn des kommenden Schuljahres, wenn wir hoffentlich wieder normalen Unterricht geben können“, so verkündet Marika Guddat, „wollen wir deshalb verstärkt Werbung für unsere Einrichtung machen.“

Die Jüngsten zeigten wieder live ihr Können

Die Schulleiterin ist froh, dass die jüngsten Teilnehmer des Regionalwettbewerbs „Jugend musiziert“ im alten Schuljahr doch noch die Möglichkeit hatten, ihr Wettbewerbsprogramm live vor einer Jury zu spielen: „Die betreffenden 14 Musikschüler haben, von den tollen Ergebnissen zunächst einmal abgesehen, auch eine Durchhaltemedaille verdient. Im Januar sollte der Wettbewerb ursprünglich stattfinden; immer wieder hoffte man auf die Öffnung der Musikschule. Dass es dann aber fünfeinhalb Monate dauern sollte, bis die Musikschüler wieder persönlich unterrichtet werden konnten, damit hatte niemand gerechnet.“

Die kleinen Musiker konnten nach dieser langen Zeit des digitalen Unterrichts das Wettbewerbsprogramm abrufen, spielten hervorragend und die Jury war voll des Lobes, so dass diesmal ausschließlich 1. Preise vergeben wurden. Die Höchstzahl von 25 Punkten erhielten die Duos Lara Backhaus (Violine) und Elli Brehme (Klavier) sowie Elli Brehme (Violine) und Emil Brehme (Klavier), die zwei Solo-Klarinettisten Ludwig Lehmann und Mizzi Schiller sowie die Solo-Gitarristin Julia Harder. Jeweils 24 Punkte erspielten sich die Solo-Gitarristen Inga Jähnel, Ella Schmidt und Ava von Arnim, das Duo Lioba Morkel (Violine) und Sophie Wilisch (Klavier) sowie das Klavier-Duo (vierhändig) Emil Backhaus und Emil Brehme. Jeweils 23 Punkte erzielten die Solo-Gitarristen Lilli Schmidt und Nikolas Ulrich.

Von Tom Schröter