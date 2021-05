Liepe

Während der Bauarbeiten an der VG 34 auf der Insel Usedom ist es zu verschiedenen Herausforderungen gekommen, die für eine Verlängerung der Vollsperrung bis Freitag, 11. Juni 2021, sorgen. Das teile am Freitag das Landesamt für Straßenbau und Verkehr in Rostock mit.

Aufgrund von Regenfällen konnten die Arbeiten nicht wie geplant stattfinden. Das betraf zum Beispiel Bordarbeiten. Auch musste der Munitionsbergungsdienst einmal zusätzlich mit der Prüfung des Baufeldes beauftragt werden. Bei den insgesamt drei Einsätzen wurde keine Altmunition im Baubereich gefunden. Zudem kam es zu Verzögerungen bei der Lieferung einiger Baustoffe.

Umleitung ist ausgeschildert

Hintergrund: Im Zuge des Ausbaus des Knotenpunktes B 110 Abzweig Lieper Winkel ist die Kreisstraße VG 34 seit dem 3. Mai 2021 vollgesperrt werden. Eine Umleitung ist ausgeschildert und führt über die Orte Morgenitz und Mellenthin. Die B 110 ist befahrbar. Trotz der Widrigkeiten ist die Fertigstellung der Kreuzung weiterhin im Juni 2021 geplant.

Von OZ