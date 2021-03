Greifswald

Zum ersten Mal treffen sich die Mitglieder des Kreistags Vorpommern-Greifswald digital. OZ gibt einen Überblick, worüber die Lokalpolitiker entscheiden. Mehrere Anträge thematisieren das weitere Vorgehen in der Coronapandemie.

Die Fraktion FDP/Freier Horizont/Bürgerliste Greifswald fordert den Landrat auf, einen Plan zu erarbeiten, wie das Gesundheitsamt dezentral auf Ebene der Ämter arbeiten könnte. Geld sollen Bund und Land zuschießen. Aus den Reihen der Grünen wird der Ruf nach Luftfiltern in Schulen laut.

Kreis will sich um Fördermittel bewerben

Für die Instandhaltung von Abschnitten auf dem Ostseeküstenradweg will der Kreis 883.000 Euro zusätzlich vorschießen – Geld, das er vom Land anschließend als Fördersumme zurückbekommt. Um Fördermittel des Bundes geht es bei der Bewerbung zum Smart-Region-Projekt „Gemeinsam aus der Krise: Raum für Zukunft“: Der Kreis will mit der Mecklenburgischen Seenplatte Digitalisierungsstrategien erarbeiten und könnte so für einen Zeitraum von fünf Jahren insgesamt 8,75 Millionen Euro bekommen, von denen er zehn Prozent selbst aufbringen muss.

Linke fordert, Jobcenter zu überprüfen

Die CDU will eine vom Landkreis eingerichtete Videokonferenzplattform schaffen, die alle Bürger nutzen können und setzt auf Fördermittel des Bundes. Die Linke vermutet, dass gemessen an den Sozialhilfeempfängern zu viele Mitarbeiter in den Jobcentern der Region beschäftigt sind. Der Landkreis soll das prüfen und wenn möglich Schadensersatz vom Bund fordern, weil der Kreis anteilsmäßig die Jobcenter finanziert.

Für den Erhalt aller kleinen Grundschulen im ländlichen Raum setzt sich die CDU ein, dafür sollen notfalls auch Vorgaben für die Mindestschülerzahl herab- oder ausgesetzt werden.

Mit Spannung erwartet wird zudem die Abstimmung über einen Untersuchungsausschuss, der mögliches Fehlverhalten von Landrat Michael Sack (CDU) und der Kreisverwaltung im Skandal um die Software „Sojus“ untersuchen soll.

Von Christopher Gottschalk