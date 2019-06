Greifswald/Pasewalk

Ende Mai wurde gewählt, am Montag wird sich der Kreistag Vorpommern-Greifswald zu seiner konstituierenden Sitzung in Pasewalk treffen. Dann wird es auch um den Posten des oder der Kreistagspräsidentin gehen. Im Gespräch ist Sandra Nachtweih ( CDU), die Bürgermeisterin von Pasewalk, die auch bei anderen Fraktionen Unterstützung genießt.

Die CDU, der auch Landrat Michael Sack angehört, musste bei der Kreistagswahl herbe Verluste hinnehmen, bleibt aber mit 29,2 Prozent stärkste Partei und belegt 20 Sitze. Zwölf Sitze belegt die AfD, die ihr Wahlergebnis um 12 Prozentpunkte verbessern konnte und auf 16,6 Prozent kletterte. Die Grünen kommen im Kreistag auf sechs Sitze, auch sie konnten stark in der Wählergunst zulegen. Die Linken erreichen trotz großer Verluste neun Sitze, die SPD sieben, die Kompetenz für Vorpommern nur noch auf vier.

Mit insgesamt dreizehn politischen Gruppierungen ist der Kreistag so bunt wie nie zuvor. Mit dabei sind auch die FDP (2 Sitze), Bürgerliste Greifswald (1 Sitz), Wählergemeinschaft Freier Horizont (1 Sitz), Tierschutzpartei (2 Sitze), die Freien Wähler (2 Sitze) und Einzelbewerber Lars Bergemann aus Wolgast. Auch die NPD ist erneut im Kreistag vertreten, sie entsendet zwei Vertreter.

Zur Galerie 69 Abgeordnete aus dem ganzen Landkreis sind in das Gremium gewählt worden. Kennen Sie sie alle? Die meisten Abgeordneten stellt die CDU (20), dann folgt die AfD(12) und die Grünen (6), die Linke (9), SPD (7), Kompetenz für Vorpommern (4), FDP (2), Freie Wähler (2), Freier Horizont (1), Tierschutzpartei (2), Bürgerliste Greifswald (1) und die NPD (2). Auch Einzelbewerber Lars Bergemann ist mit dabei!

Die nächste Kreistagssitzung findet am Montag (24. Juni) um 16 Uhr in Pasewalk, An der Kürassierkaserne 9, Haus 3 statt. Der Landkreis gibt die Möglichkeit, die Sitzung per Live-Mitschnitt zu verfolgen.

Anne Ziebarth