Kreistag Vorpommern-Greifswald: Zoff um Sitzung und Geld

Vorpommern-Greifswald

Der Kreistag von Vorpommern-Greifswald kommt am Montag in Pasewalk zu seiner 15. und zugleich letzten Sitzung im Jahr 2021 zusammen. Eine wichtige Sitzung, baut doch die Kreisverwaltung auf einen Beschluss des Doppelhaushalts 2022/23, um im kommenden Jahr möglichst frühzeitig eine solide Haushaltsführung beginnen zu können und geplante Investitionen auf den Weg zu bringen.

Der Haushalt ist mit über einer Milliarde Euro Umsatz ambitioniert, für den Ausgleich fehlen jedoch mehrere Millionen. Bereits im Oktober kündigte Finanzdezernent Dietger Wille (CDU) daher an, dass der Landkreis vor extrem schwierigen Jahren stehe. „Wir haben eine unglaublich hohe Kostendynamik im Sozial- und Jugendbereich. Die Kostensteigerungen sind dort so stark, dass wir in anderen Bereichen einsparen müssen, um einen Teil gegenfinanzieren zu können“, verdeutlichte Landrat Michael Sack. Im Jugendbereich etwa sei 2022 mit einem Zuschussbedarf von 63 Millionen Euro, im Sozialbereich mit 49 Millionen Euro und im Bereich Schule mit 25,4 Millionen Euro zu rechnen.

Kreisumlage soll steigen

Deshalb schlägt die Verwaltungsspitze eine Erhöhung der Kreisumlage zu Lasten der Gemeinden vor. Nachdem diese von 44,75 Prozent in 2020 auf 42,5 Prozent in 2021 sank, soll sie 2022 wieder auf 46,5 Prozent steigen. Die SPD-Fraktion hatte bereits angekündigt, diese Erhöhung abzulehnen, da sie den Gemeinden auch noch den letzten Handlungsspielraum nehme. Die Kreisumlage ist die einzige Einnahmequelle des Kreises. Sie wird unter anderem für die Sozialausgaben oder den Straßenbau genutzt. Die Höhe richtet sich nach der Einwohnerzahl und der Wirtschaftskraft jeder einzelnen Kommune.

Ein Einsatz der Tierrettung Greifswald und der Freiwilligen Feuerwehr Koserow Ende November. Ein Hund war am Streckelsberg abgerutscht und in Gefahr geraten. Quelle: Tilo Wallrodt

Auf der Tagesordnung des Kreistages stehen zahlreiche Änderungsanträge der Fraktionen zum Haushalt. So will die CDU-Fraktion beispielsweise erreichen, dass der Verein Tierrettung Greifswald e. V. pro Jahr mit 20 000 Euro unterstützt wird, um den Tierschutz im Landkreis abzusichern. Begründet wird der Antrag unter anderem mit der drastisch gestiegenen Zahl an Einsätzen. Waren es 2018 noch 80 Einsätze, erhöhten sie sich 2021 auf über 1400.

Grüne: Kein Geld für Flughafen

SPD und Linke möchten zudem den Tierpark Ueckermünde künftig jedes Jahr mit 50 000 Euro unterstützen. Der Landkreis ist Mitglied im Trägerverein, leistete in Vorjahren auch Hilfe, nun jedoch nicht mehr. Trotz finanzieller Unterstützung der Stadt Ueckermünde bewege sich die beliebte Einrichtung stets am Rande der Liquidität, das müsse sich ändern, heißt es zur Begründung.

Die Grünen im Kreistag beantragen, die im Etatentwurf geplanten Mittel für den Flughafen Heringsdorf zugunsten der Kreisumlageerhöhung zu streichen. Bereits in der Vergangenheit kritisierte die Fraktion mehrfach die Zuwendungen an den Flughafen. 2021 lag der Zuschussbedarf laut Wirtschaftsplan des Unternehmens bei rund 480 000 Euro. Zudem investiert der Landkreis, der 100-prozentiger Gesellschafter des Flughafens ist, gerade gut 1,1 Millionen Euro in eine neue Befeuerungsanlage. Unterm Strich viel Geld, das nach Ansicht von Grünen-Fraktionschefin Ulrike Berger anderswo besser aufgehoben wäre.

SPD plädiert für digitale Sitzung

Die SPD-Fraktion hatte Kreistagspräsidentin Sandra Nachtweih (CDU) am Donnerstag aufgefordert, die geplante Präsenzsitzung des Kreistages abzusagen. Angesichts des hohen Infektionsgeschehens „erscheint es mir und meiner Fraktion unverantwortlich, eine Sitzung mit 69 gewählten Mitgliedern sowie weiteren Beteiligten aus der Verwaltung in Präsenz durchzuführen“, begründete Fraktionschef Falko Beitz den Antrag. „Zudem können wir nicht einerseits von Bürgern und Bürgerinnen verlangen, ihre privaten Kontakte zu reduzieren und in immer mehr Bereichen die 2G- oder sogar 2G-plus-Regel anzuwenden, wenn gleichzeitig der Kreistag auf Grund der Freiheit des Mandates maximal unter 3G-Regeln stattfinden darf“, so Beitz.

Frank Tornow, Vizevorsitzender der SPD-Fraktion und Mitglied des Präsidiums, schlägt als Alternative zu einer kompletten Absage der Kreistagssitzung eine Verlegung ins Digitale vor. Denn nach Prüfung durch das Landesinnenministerium sei es auch möglich, Beschlüsse zur Haushaltssatzung in digitalen Sitzungen zu fassen – anders als jüngst in einer Präsidiumssitzung dargestellt.

CDU: Kreistagsmandat ist Recht und Verpflichtung

Dem widerspricht CDU-Fraktionsvorsitzende Jeannette von Busse. Nach ihren Worten fehlen aktuell die rechtlichen Voraussetzungen für digitale Sitzungen des Kreistages oder seiner Ausschüsse. „Die Ausübung eines Kreistagmandates ist Recht und Verpflichtung zugleich. Ich kann zwar grundsätzlich gesundheitliche Bedenken nachvollziehen, allerdings ist eine Kreistagssitzung keine private Feier. Die Kreistagsmitglieder sind als Kreistag Organ des Landkreises und damit, ähnlich wie die eigentliche Kreisverwaltung verpflichtet, alle notwendigen und erforderlichen Handlungen für Beschlüsse umzusetzen“, spricht sie sich für eine Präsenzsitzung des Kreistages am 6. Dezember aus. Eine Verschiebung insbesondere der Haushaltssatzung hätte weitreichende Folgen. Investitionen in die Infrastruktur wie Schulen, Kreisstraßen und Radwege, könnten nicht beauftragt werden. „Damit entstünde sowohl dem Kreis als auch den Unternehmen ein deutlicher Schaden. Da gerade die Erteilung öffentlicher Aufträge ein wichtiges Mittel zur Unterstützung der Wirtschaft in Pandemiezeiten ist“, so von Busse.

Von Petra Hase