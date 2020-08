Greifswald

5,7 Millionen Euro Kredit will der Kreis Vorpommern-Greifswald aufnehmen, um in den Rettungsdienst des Landkreises zu investieren. Bevor der Kreis in Verhandlungen mit Banken gehen darf, muss der Kreistag jedoch die Ermächtigung erteilen.

Diese und andere Entscheidungen trifft das Gremium am kommenden Montag, den 24. August, ab 16 Uhr in Pasewalk. Insgesamt siebzehn Vorlagen stehen zur Abstimmung.

Mehr Pfleger in den Kitas

Auf der Tagesordnung steht der Personalschlüssel in den Kindertagesstätten: Die Sozialdemokraten wollen die Bürger abstimmen lassen, ob der niedrigere Personalschlüssel in Vorpommern-Greifswald dem Stand im Nachbarkreis Vorpommern-Rügen angepasst wird. Dafür müsste der Landkreis jährlich rund 1,6 Millionen Euro in die Hand nehmen. Mehrere Versuche, eine Kompromisslösung im Kreistag zu finden, waren gescheitert.

Um ausreichend ambulante und stationäre Pflegeeinrichtungen vorzuhalten, planen Landkreis und Kommunen die Bedarfe der kommenden Jahre in ihrer Pflegesozialplanung. Den sozialräumlichen Teil mit Prognosen über Bevölkerungsentwicklung, Bedarf und Lösungen soll der Kreistag nun verabschieden.

Neues Personal für Klima und Internetausbau

Um die Zukunft der Wirtschaftsförderung dreht sich der Antrag der Fraktion FDP/Freier Horizont/Bürgerliste. Landrat Michael Sack ( CDU) soll ein Konzept erarbeiten, mit dem die Wirtschaftsfördergesellschaft Vorpommern WFG mit Sitz in Greifswald und die Förder- und Entwicklungsgesellschaft FEG mit Sitz in Pasewalk zusammengelegt werden, damit eine zentrale Adresse sich um Unternehmen und Investoren kümmert.

Die Grünen fordern die Schaffung der Stelle eines Klimamanagers, der sich um die Umsetzung der rund 50 priorisierten Maßnahmen kümmert, die im Klimaaktionsplan „Integriertes Energie- und Klimaschutzkonzept“ (IEKK) verankert sind. Problem: Der Kreistag hat das IEKK nie beschlossen, obwohl es bereits seit 2016 vorliegt. Das soll nun nachgeholt werden.

Neue Personalstellen fordert die SPD für den Breitbandausbau. Da nur eine Vollzeitstelle für die Begleitung der Bauphase bestehe und das gesamte Sachgebiet Breitband in der Verwaltung unterbesetzt sei, solle der Landrat prüfen, wie viele neue Stellen nötig sind. Die Anpassung solle unverzüglich erfolgen.

Grüne und Abgeordnete der Tierschutzpartei wollen mit einer neuen Verordnung den Schutz frei laufender Katzen verbessern. Allein im Raum Greifswald sollen rund 3000 der Tiere leben, auf Usedom und in Wolgast insgesamt rund 1000.

Von Christopher Gottschalk