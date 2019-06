Pasewalk

Die Christdemokratin Sandra Nachtweih ist neue Präsidentin des Kreistages von Vorpommern-Greifswald. Sie wurde am Montag in Pasewalk während der konstituierenden Sitzung des Gremiums mit 47 Ja-, bei zwölf Nein-Stimmen und fünf Enthaltungen von den Abgeordneten gewählt. Die 44-Jährige studierte Diplomverwaltungswirtin ist seit fünf Jahren Bürgermeisterin von Pasewalk, verheiratet und hat zwei Kinder. Sie ist Neuling im Kreistag, trat erst im Mai dieses Jahres in die CDU ein.

Der SPD-Politiker Günter Jikeli hat angesichts der neuen Machtverhältnisse im Kreistag von Vorpommern-Greifswald einen fairen Umgang der Kommunalpolitiker untereinander gefordert. Als ältestes Kreistagsmitglied forderte er die Parlamentarier zum Auftakt der neuen Legislatur am Montag in Pasewalk auf, sich von Drohungen und Hass-Äußerungen zu distanzieren und jeder Form von rechtsradikaler Gewalt entgegenzutreten. „Ich mache mir große Sorgen, ich mache mir Sorgen um unsere Verfassung, im doppelten Sinne“, sagte Jikeli zu Beginn der ersten Sitzung nach der Kommunalwahl am 26. Mai. Die Ermordung des Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke zeige, dass sich Repräsentanten des Staates ihres Lebens nicht sicher sein können. „Dazu zählen inzwischen auch Bürgermeister und Kommunalpolitiker, Leute wie wir.“ Erst vor wenigen Tagen hätten insgesamt 29 Politiker aus Mecklenburg-Vorpommern erfahren, dass sie auf einer Namensliste des rechten Netzwerkes „Nordkreuz“ stehen.

Die ländlichen Räume, so Jikeli, sollten im Blickpunkt stehen. „Die Dörfer und Kleinstädte leiden am meisten unter der sehr zweifelhaften Zentralisierung der letzten Jahrzehnte. Nicht nur staatliche Institutionen haben sich aus der Fläche zurückgezogen, auch ein Repräsentanzverlust in den Dörfern ist zu beklagen. Nach der Kommunalverfassung mögliche Ortsteilvertretungen gebe es kaum in der dörflichen Gemeindestruktur. Was nütze ein Schülerfreizeitticket, wenn nachmittags kein Bus fährt?

Die CDU bleibt nach der Kommunalwahl stärkste Kraft (20 Sitze) im Kreistag mit seinen 69 Abgeordneten, musste aber deutliche Stimmenverluste verkraften. Zweitstärkste Fraktion ist die AfD mit zwölf Sitzen, die um zwölf Prozentpunkte auf 16,9 Prozent zulegte. Die Linke ist mit neun Abgeordneten im Gremium vertreten, die SPD mit sieben, Bündnis 90/Die Grünen mit sechs. Die Kompetenz für Vorpommern hat bei der Kommunalwahl vier Mandate errungen.

Petra Hase und Martina Rathke