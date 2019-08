Anklam

Wolgasts Bürgermeister Stefan Weigler führt den Kreisverband des Städte- und Gemeindetages MV an, der am Dienstag in Anklam gewählt wurde. Als seine Stellvertreter fungieren die Bürgermeisterinnen von Torgelow und Pasewalk, Kerstin Pukallus und Sandra Nachtweih. Weitere Vorstandsmitglieder sind fo...